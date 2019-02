5 yetmez çünkü dünya beşten büyüktür

Türkiye'nin ilk ingilizce yayın yapan televizyonu TRTWORLD, dünyada gündem oluşturmaya devam ediyor. Politikadan ekonomiye, spordan sanata kadar hayatın her alanına ilişkin içerikler üreten TRTWORLD, bu içerikleri Türkiye'nin bakış açısıyla izleyiciye aktarıyor.

Hızlı, doğru ve objektif bir anlayışıyla olaylara yaklaşan TRTWORL'ün en flaş programlarından bir de 'Bigger Than Five'. İsmini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'dünya beşten büyüktür' söyleminden alan 'Bigger Than Five', her hafta farklı bir güncel konuya odaklanıyor.





DÜNYA NEDEN 5'TEN BÜYÜKTÜR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi olan ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'yı kastederek dünyayı ilgilendiren hemen her kritik konuda verilecek kararların sadece bu ülkelerin inisiyatifine bırakılmasının yanlış olduğunu vurgulamış ve dünyaya 'dünya beşten büyüktür' diye seslenmişti.





Bu söylem çerçevesinde olayları TRTWORLD ekranlarına taşıyan 'Bigger Than Five', ele aldığı konuyu her açıdan masaya yatırıyor. Küresel krizler, politik çıkmazlar, iki yüzlülük ve çıkar üzerine kurulan düzenlerin dünyayı felakete sürüklediğine vurgu yapılan programda barış, huzur, adalet ve daha müreffeh bir dünya için ortak aklın önemi üzerinde duruluyor.

Deneyimli sunucu Ghida Fakhry'nin moderatörlüğünü yaptığı 'Bigger Than Five' her hafta trtworld ekranlarında.