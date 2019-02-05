Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 124. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Her çarşamba günleri atv'de izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizinin yeni bölümü için bekleyiş sürüyor. Son bölümün ardından yeni bölümde yaşanacakları merak eden izleyiciler yeni bölüm tarihini araştırıyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 124. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 124. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 124. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanının bu pazar günü yayınlanması bekleniyor. Yeni bölümün ise 12 Şubat'ta ekranlara gelmesi tahminler arasında. Dizinin neden bugün yayınlanmadığı konusunda bir açıklama yapılmadı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kollarının arasında can veren dostunun acısıyla Behzat'a olan öfkesi katbekat artan İlyas, biran önce intikamını almak ister. Hızır, kardeşinin canından endişe etmektedir ve akacak kanı durdurması için Alparslan'ı görevlendirir. Dışarıda yapılan sulhun, içeriyi kapsamadığını söyleyen İlyas, abisinin sözünü yerde bırakmak pahasına Alparslan'la iletilen talimatları kabul etmez. Behzat da dışarıdakilerin kendisi adına karar vermesine tepki gösterir. Canlarından önce itibarlarını düşünen hasımların birbirlerine zarar vermelerini engellemek neredeyse imkansızdır. Hızır, hapishaneden gelecek bir kayıp haberini engellemek için Façalı Ailesiyle yaptığı anlaşmaya dostlarını da ikna etmeye çalışır fakat başaramaz. Düşmanlığı devam ettirme konusunda İlyas'la aynı fikirde olan her kimse bundan sonra hem kendi canından hem de İlyas'ın canından sorumlu olacaktır.