Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 'Maviş'i Oktay Kaynarca'dan seksi kadın tarifi! Ünlülerin ilginç açıklamaları

OKTAY KAYNARCA'YA GÖRE BAŞARILIYSAN SEKSİSİN!

EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca'nın çok inandığı bir laf varmış, "Başarı çok seksi bir şeydir." Başarının sadece erkek için değil, kadın için de seksi bir şey olduğunu düşünüyormuş. Başarılı kadın onun için seksiymiş mesela.

İŞTE ÜNLÜLERİN BİR ZAMANLAR YAPTIĞI İLGİNÇ AÇIKLAMALAR!