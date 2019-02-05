Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 'Maviş'i Oktay Kaynarca'dan seksi kadın tarifi! Ünlülerin ilginç açıklamaları
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Reis karakterine hayat veren, dizideki kadınların 'Maviş' diye hitap ettiği Oktay Kaynarca'nın çocuklara olan düşkünlüğünü bilmeyen kalmadı. Kız çocuklarını görünce gözleri dolan Oktay Kaynarca, sevda hakkında "Sevda çok önemli bir şey, sevdadan söz edebilen, gerçekten başına gelmiş insan sayısı çok az" diyor. Buraya kadar her şey tamam. Peki, EDHO'nun Hızır Reis'i Oktay Kaynarca'nın seksi kadın anlayışı nasıldır sizce? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Maviş'i Oktay Kaynarca'dan seksi kadın tarifi...
05.02.2019 18:24 - Son Güncelleme: 05.02.2019 18:42
OKTAY KAYNARCA'YA GÖRE BAŞARILIYSAN SEKSİSİN!
EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca'nın çok inandığı bir laf varmış, "Başarı çok seksi bir şeydir." Başarının sadece erkek için değil, kadın için de seksi bir şey olduğunu düşünüyormuş. Başarılı kadın onun için seksiymiş mesela.
İŞTE ÜNLÜLERİN BİR ZAMANLAR YAPTIĞI İLGİNÇ AÇIKLAMALAR!
Seda Akgül: Erkek, maaşının üç katı tektaş almalı
"Kısmetse Olur programıyla dikkat çeken ve yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düşen Seda Akgül, geçen aylarda TV8'de Hakan Ural'la birlikte sunduğu Gel Konuşalım'da şunları söylemişti: "Bir erkek evlenme teklif edeceğinde alacağı tektaş maaşının en az üç katı olmalı. Bu, uluslararası standartlarda böyledir."
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