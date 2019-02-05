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  • 05.02.2019 15:55
  • Son Güncelleme: 05.02.2019 15:55

neden yok? Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 124. yeni bölümü ve fragmanı ne zaman yayınlanacak?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümü için seyirciler merak içinde. Geçtiğimiz hafta yayınlanan son bölümün ardıdnan yeni bölümde neler olacağı beklenirken, fragmanın paylaşılmaması izleyicide heyecan yarattı. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm neden yok? Yeni bölüm ne zaman? Fragman ne zaman yayınlanacak?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 123. bölümüyle ekranlara gelmişti. Dizinin son bölümünde, Hızır, İlyas'ın canından endişe eder ve bu durumu koruması için Alparslan'ı görevlendirir. Son bölümün ardından yeni bölümde neler yaşanacağı merak edilmeye başlandı. Fakat fragmanın yayınlanmaması izleyicide merak uyandırdı. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 124. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ NEDEN YOK?

Dizinin yeni bölümü bugün ekranlara gelmeyecek. Yeni bölümün neden yayınlanmayacağı konusunda herhangi bir açıklama bulunmazken, yayın akışında dizinin saatinde 'Can Feda' isimli film yer alıyor.

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