Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 123. bölümüyle ekranlara gelmişti. Dizinin son bölümünde, Hızır, İlyas'ın canından endişe eder ve bu durumu koruması için Alparslan'ı görevlendirir. Son bölümün ardından yeni bölümde neler yaşanacağı merak edilmeye başlandı. Fakat fragmanın yayınlanmaması izleyicide merak uyandırdı. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 124. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ NEDEN YOK?

Dizinin yeni bölümü bugün ekranlara gelmeyecek. Yeni bölümün neden yayınlanmayacağı konusunda herhangi bir açıklama bulunmazken, yayın akışında dizinin saatinde 'Can Feda' isimli film yer alıyor.