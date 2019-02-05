Çukur'un pazartesi günü yayınlanan 51. bölümünde izleyiciyi şoke eden gelişmeler yaşandı. Bu bölümde Yamaç'ı vuranın Metin olduğu anlaşılıyor. Yamaç ile konuşan Metin çocuğu için bunu yaptığını söylüyor. Sultan ile Meliha karşı karşıya geliyor. Son bölümün ardından gelecek hafta yayınlanacak yeni bölümden paylaşılan önizlemede Aliço'nun Koçovalıların evine gittiği ve mutluluğu gözlerden kaçmadı. İşte Çukur son bölüm özeti ve 52. yeni bölüm fragmanı...

Çukur 52. bölüm ilk sahne;

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Vartolu ve Cumali'nin kardeş kavgasını bitiren nokta Yamaç'ı gelmesi oluyor. Çukur'a gelip kavgaya noktalayan Yamaç, konuşmaya başlayınca Selim kanamasını görüp onu durdurmaya çalışsa da Yamaç vazgeçmiyor. Herkesten tek tek hesap soran Yamaç, Meke ve Ferhat'tan da hesap soruyor. Mahalledeki sorunu çözmek için enerjisinin son damlasına kadar kullanan Yamaç hastaneye geri dönüyor.

Yamaç'tan sonra kardeşlerden hesap sorma sırası Sena'ya geliyor. Yamaç'ın son halinden sonra iyice tepesi atan Sena, Cumali ve Vartolu'ya karşısına alıp Yamaç'ı kendilerine yem etmeyeceğini söylüyor.

Kardeşler arasındaki kavgadan haberi olan İdris, Cumali ve Salih'i mezarlığa çağırıp konuşmaya başlıyor. Salih'in Kahraman'ının ölüm emrini verdiği güne dönmesini isteyen İdris, Salih'e sorduğu soruların cevabını bekliyor. O gün bu kadar şey bilmediğini ve o zaman öyle olmasını gerektiğini söyleyen Salih, yaptığından pişman olduğunu söylüyor.

Yamaç'ın rüyasını dinledikten sonra fazla tepki vermesinin nedenini anlatan Sena, geçmişte yaşadıklarını anlatıyor. Ağır ilaçlar kullandığını anlatan Sena, İsa'yı gördüğünü söylüyor. Sena'nın anlattıklarını dinleyen Yamaç göz yaşlarını tutamıyor.

Çukur'dan çıkan Karakuzular'dan sonra Sultan, Çukur'a dönüyor. Eski evine gelen Sultan, etrafı kısaca inceledikten sonra Cumali'nin kapıyı açması ile evine giriyor. Evin son halini görünce şaşkın şaşkın etrafı inceleyen Sultan ve mahalledekiler evi toparlamak için işe koyuluyor.

Aradığı desteği bulan Çeto ve Mahsun operasyon için adamlarını topluyor. Kısa bir konuşma yapıp neler olacağını anlatan Mahsun, her operasyon sonra bir imza bırakmalarını ve her iş sonrası rapor vermelerini istiyor. Sokağa adamlarını salan Çeto ve Mahsun, Avni'den ilk iş sonrası rapor alıyor.

Operasyonları süren Karakuzuların bu sefer ki durağı başka bir depo oluyor. Silah deposunu basan Karakuzular, mühimmatları kamyonlara yükledikten sonra roketlerin üstüne benzin döküp ateşe veriyor. Yine imzalarını bırakan Karakuzular, depoyu havaya uçuruyor.

El birliği ile toplanan eski eve Sultan'dan sonra Saadet'te geliyor. Eski evine adım adan Saadet evin eski haline döndüğünü görünce şaşırıyor. Karakuzuların elinde olduğu halini bilen Saadet hem evin yeniden eski tanıdığı hale geri döndüğünü görünce hem de evde yaşadıklarını hatırlayınca gözyaşlarını tutamıyor. Hastanede ise Yamaç yeniden toparlanmaya başlıyor. Çukur'da ise Koçovalıların gelmesi ile her şey rayına oturmaya başlıyor.

Yamaç'ı kimin vurduğunu bulmaya yaklaşan Selim'in kafasında soru işaretleri azalmaya başlıyor. Tek tek ihtimalleri düşünen Selim, silahını beline takıp çıkacakken odaya Sena girip ortaklık teklif ediyor. Selim ise bu teklifi reddedip Sena'nın sakin kalmasını istiyor.

Sultan, İdris'in evinden eşyalarını toplayıp çıkacakken taksiyle gelen Meliha'yı görüyor. Celasun'a beklemesini söyleyen Sultan, Emmi'nin yanına gidip Meliha'nın karşısına dikiliyor. Meliha'nın sorularını yanıtlayan Sultan, kendisinin yaşattığını söylüyor.

Sonunda aradığı cevabı bulan Selim, Metin'in evini basıyor. Evden Selim gelmeden evden çıkan Metin ise Yamaç'ın evine gidiyor. Karşısında eli silahlı Metin'i bir anda gören Yamaç şaşırsa da Metin'in gelişi af için oluyor. Kafasına bir anda silah dayıyan Metin'i ise Selim durduruyor.

Metin'i karşısına alan Yamaç, neden yaptığını soruyor. Başka çaresi olmadığını anlatan Metin, olanları anlatıyor. Mahallenin çocuklarını kandırılarak çocuğu kaçırılan Metin, Çeto ve Mahsun'un dediklerini yapmak zorunda kalıyor. Oğlunu kurtarmak için Yamaç'a sıkan Metin yaptıklarından sonra çocuğuna kavuşuyor.

Operasyon düzenlediği herkesi mekana toplayan Çeto, İdris ve Emmi'yi de mekana çağırıyor. Karşısında Çeto'yu gören İdris şaşırıyor. İdris ve Emmi büyük şaşkınlık yaşarken Çeto ise İdris'i konuşmak için masasına davet ediyor.