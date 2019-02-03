Kardeş Çocukları 2. bölümde Hayat, gerçeklerle yüzleşecek!

Pazar akşamları ekrana gelen Kardeş Çocukları dizisinde heyecan dolu olaylar yaşanacak. İki kız kardeşin hayat öyküsünü konu alan Kardeş Çocukları dizisi 2. yeni bölümüyle bu akşam Star TV'de izlenebilecek. İşte başrollerinde usta oyuncuların yer aldığı yeni dizi Kardeş Çocukları'nda bu akşam yaşanacaklar…



KARDEŞ ÇOCUKLARI 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KARDEŞ ÇOCUKLARI'NDA BU AKŞAM NELER YAŞANACAK?



Hayat, teyzesinin Umay Karay olduğu gerçeğiyle yüzleşirken, Ümran'ın en kötü kabusu gerçek olmuştur. Ümran, büyük bir isyanla uç ve tehlikeli yerlere sürüklenir. Yıllar önce terk ettiği kızını, yeğeni olarak evinde ağırlamak Umay için de hiç kolay olmaz. Hayat'ın teyze evindeki ilk gecesi, yaşadığı travmaların gölgesinde olaylı geçer. Hayal'in sıcaklığı ile kızlar arasında hızlı bir bağ kurulurken, Volkan'ın şeytan tüyü Hayat'ı da yakalamaya başlar. Kafasında onlarca cevapsız soruyla, annesine kavuşmak için gün sayarken, bir yandan teyzesinin buzlarını kırmaya çalışan Hayat'ın yolu bir anda Yıldırım'a çıkar. Yıldırım'ın, Karay ailesiyle olan sürpriz bağı, onu adım adım hayatının en büyük gerçeğine yaklaştırmaktadır. Karay'lar Volkan'ın gizemli misafiri için hazırlık yaparken, Ümran'ın hamlesi Umay'ı hazırlıksız yakalar. Öte yandan, dilinin ucundaki sırla yıllarca Ümran'ı yönetmiş olan Cemal, bu kez Umay'ı avlamak üzeredir.