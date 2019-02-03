Bir Litre Gözyaşı final yapıyor! Cihan’ın seçimi ne olacak?

Bir Litre Gözyaşı final bölümü için meraklı bekleyiş başladı. Bir Litre Gözyaşı dizisinde Cihan, Kerem ile yüzleşirken onun Mahir olup olmadığını anlayabilecek mi? Kerem ile Ali arasında kalan Cihan'ın kararı kim olacak? İşte Bir Litre Gözyaşı'nın final fragmanı ve bu akşam yaşanacak tüm gelişmeler…



BİR LİTRE GÖZYAŞI FİNAL FRAGMANI

BİR LİTRE GÖZYAŞI 15. YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?



Cihan, Kerem'i karşısında gördüğü anda onun Mahir olduğunu düşünür ve kendini tanımamasından dolayı yaşadığı hayal kırıklığıyla adeta kendini kaybeder. Bu nedenle Ali ile olan nikahını kaçırır. Ali, Cihan'ın ne yaşadığını öğrenmek niyetiyle olayın peşine düşer. Cihan, yaşadıklarını Elif'le paylaşır. Elif, bu adamın Mahir olmadığını düşünerek Cihan'ı ikna etmeye çalışır. Ancak Cihan, Mahir olduğundan emin olduğu Kerem'le işte tekrar bir araya geldiğinde bu durumun peşini bırakmaz ve Mahir olup olmadığından emin olmak için, sonunda Kerem'le yüzleşir.