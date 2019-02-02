Gülperi 18. son bölümüyle ekranlara geldi. Son bölümde, Kadir, Eyüp'ü bıçakladığı iddiasıyla tutuklandı. Kadir, Gülperi'ye evlenme teklifi etti, Gülperi evlenme teklifinin cevabını bir kağıda yazıp Kadir'e verdi fakat Kadir cevabı okuyamadan araca bindirip hapishaneye götürüldü. Peki, Gülperi 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gülperi son bölümde neler yaşandı? İşte Gülperi'nin son bölüm özeti ve yeni bölümü ile ilgili merak edilenler..

GÜLPERİ 19. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Show TV'de yayınlanan Gülperi'nin 19. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanının önümüzdeki hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor.

GÜLPERİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kadir'in arkadasından yaklaşan Eyüp elindeki bıçakla onu öldürmeye çalışırken, karşıdan gelen Hasan'ı fark ediyor. Bir anda planını değiştiren Eyüp, Kadir'i kışkırtarak kavga çıkartıyor. Kavga sırasında Eyüp elindeki bıçağı kendine saplıyor. Babasının yaralı bir şekilde yerde yatarken gören Hasan, Kadir'i suçluyor.

Hasan hastaneye kaldırılan Eyüp'ün başından bir an ayrılmıyor. Dışarda ameliyatın bitmesini bekleyen Hasan, Gülperi'nin gelmesiyle üzüntüsünü annesiyle paylaşıyor. Olanları anlatan Hasan, Kadir'in babasını bıçakladığını söylüyor. Gülperi duydukları şeyler karşısında büyük bir şaşkınlık yaşıyor.

Sorgusu alındıktan sonra nezarete alınan Kadir'i Şeyma ziyaret ediyor. Olanların Gülperi yüzünden olduğunu dile getiren Şeyma, Kadir'e büyük bir hata yaptığını söylüyor. Şeyma, Kadir'in gerçekten Eyüp'ü bıçakladığına inanıyor. Şeyma ne kadar destek için geldiğini söylesede Kadir onun samimiyetine güvenmiyor.

Hastaneden çıkan Eyüp, Gülperi'nin evine gidiyor. Eyüp'ü evde gören Gülperi çocuklarının ricasıyla Eyüp'e bakmayı kabul ediyor. Eyüp'ün pansumanını yapan Gülperi, Eyüp'e bütün bunların onun oyunu olduğunu, bu yarasının sebebinin Kadir'in değil kendi hatası olduğunu söylüyor.

Hasan'la birlikte polis merkezine gelen Gülperi, Kadir'le görüşüyor. Kafası karışık olan Gülperi, Kadir'e Eyüp'ü neden bıçakladığını soruyor. Gülperi'nin kendisine inanmadığını gören Kadir büyük bir üzüntü yaşıyor. Hasan'ın olanları görüdüğünü söyleyen Gülperi, Kadir'in Hasan'ın yanlış gördüğünü söylüyor.

Hasan olanları anlatmak için Artemis'le buluşuyor. Babasının sabah bıçaklandığını söyleyen Hasan, Artemis'e bıçaklayan kişinin babası Kadir olduğunu söylüyor. Hasan'ın dediklerine inanmayan Artemis babasının böyle bir şeyi asla yapmayacağını anlatıyor. Öfkesine hakim olamayan Artemis, Hasan'a tokat atıyor.

Gülperi, Kadir'e yemek götürmek için nezarete gidiyor. Gülperi'yi karşısında gören Kadir büyük bir mutluluk yaşıyor. Kadir'e ilk başta inanamadığı için Gülperi ondan özür diliyor. Kadir bütün bu olaylardan sonra Gülperi'ye elini uzatıp aşklarına devam etmek isteğini söylüyor. Gülperi duygularına hakim olamayıp Kadir'in elini tutuyor.

Gülperi'yi takip eden Hasan onun karakola gittiğini görüyor. Annesini kapıda bekleyen Hasan annesinden hesap soruyor. Gülperi'nin Kadir'e inandığını öğrenen Hasan annesin karşısına çıkıyor. Babasıyla Kadir yüzünden evlenmediğini düşünen Hasan annesinin kolundaki yaralarını görüyor. Gülperi onu inciten kişinin Eyüp olduğunu söylüyor.

Artemis ve Hasan apartmanın önünde karşılaşıyor. Kavgadan sonra ilk defa karşılaşan Artemis, Hasan'la soğuk konuşuyor. Artemis, Hasan'a artık dost kalamayacaklarını söylüyor. Artemis'in sözlerine yıkılan Hasan olanları algılayamıyor. Ancak Artemis'in kararlı duruşu Hasan'ı büyük bir üzüntüye sokuyor.

Babasının masum olduğuyla ilgili kanıt arayan Artemis sosyal medya üstünde bir paylaşımda bulunuyor. Artemis'e mesaj atan biri elinde bir video olduğunu babasının suçsuz olduğunu kanıtlayabileceğini yazıyor. Ancak video karşılığı para istiyor. Mahkeme günü parayı toplayan Artemis adamla buluşuyor. Adam parayı alıp, Artemis'i kaçırıyor. Hasan, Artemis'in kaçırıldığını görüp arabanın peşinden koşuyor.

Kadir, Eyüp'ü bıçakladığı iddiasıyla tutuklanıyor. Kadir'in hapishaneye gideceğini öğrenen Gülperi büyük bir üzüntü yaşıyor. Kadir, Gülperi'ye evlenme teklif ediyor. Gülperi evlenme teklifinin cevabını bir kağıda yazıp Kadir'e veriyor. Kadir cevabı okuyamadan araca bindirip hapishaneye götürülüyor.