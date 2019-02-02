Arka Sokaklar dizisi 503. son bölümüyle Kanal D'de seyirci karşısına çıktı. Dizinin bu bölümünde Ayln'in bebeğini kaybetmesi herkesi derinden etkiledi. Öte yandan Mesut yeni görev için dağlara çıkmaya hazırlanıyor. Arka Sokaklar'ın son bölümünün ardından yayınlanan yeni bölüm fragmanında Mesut'un görev esnasında pusuya düşmesi izleyicide merak uyandırdı. Peki, Arka Sokaklar son bölümde neler yaşandı? İşte Arka Sokaklar 504. yeni bölüm fragmanı...

Arka Sokaklar 504. yeni bölüm fragmanı;

Aylin için zor günler baş gösterir. Acı kaybının ardından bir türlü toparlanamayan Aylin sinir krizi geçirir. Bu durum Hakan'ı da endişeye düşürür.

Diğer taraftan Mesut zor bir operasyona dahil olur. Derman'ı yakalayabilmek için Ekrem'in ekibine katılan Mesut çatışmaya girer. Pusuya düşen Mesut ve Ekrem bu durumdan kurtulabilecek mi?

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Mesut, yeni görevi için tekrar dağlara çıkmaya hazırlanıyor.

Mesut, Devran'ı yakalamak ve Yavuz Yüzbaşıyı teröristlerin ellerinden kurtarmak için tekrar dağlara çıkma kararı alır. Ekrem'in yeni bir ekip oluşturması ve ekipte bir kişiye ihtiyaç duyulması bu kişinin sahayı bilen, tecrübeli biri olması gerektiği için, Rıza babadan Mesut'u bu dört kişilik özel ekipe almak için izin ister. Mesut hiç düşünmeden hem Devren'dan intikam almak hem de ellerinde tuttukları Yavuz Yüzbaşıyı Kurtarmak için hazırlıklara başlar. Selin ile bir evlilik planları olmasına rağmen Tunç'un ve Selin'in bütün çabasına rağmen gitmeyi kafasına koymuştur.

Aylin'e kötü haberi Hakan verir!

Ekip, Suriyeli kadınları para karşılığında satan bir adamın peşine düşer. Çünkü, evlendirilenlen bir kadın öldürülmüştür ve ekip kadını satan kişiden şüphelenir. Takibe aldıkları adam yakayı ele verir. Yakalanmamak için ekipten kaçan adam Aylin için sonu kötü biten bir olaya neden olur. Aylin, arabayla kaçmaya çalışan bu adamı durdurmak ister; fakat, adam durmak yerine arabayı Aylin'in üzerine sürer. Ona çarpar. Adam yakalanır; Aylin, hemen hastaneye kaldırılır. İç kanama geçiren Aylin kurtulur; fakat, tüm çabalara rağmen karnındaki bebeği ölür. Aylin ve Hakan bu haber karşısında yıkılırlar...

Hüsnü'ye kaynanadan tokat, Meryem'den öpücük!

Hüsnü, müstakbel kaynanasından yanlışlıkla okkalı bir tokat yiyor; fakat, Meryem'in öpücüğü ile tüm acıları geçiyor!

Hüsnü, ellerinde çiçeklerle Meryem'i ziyarete geliyor. Meryem, onu görünce mutlu oluyor; fakat, annesinin Hüsnü hakkındaki kararından dolayı biraz çekiniyor. Bu sırada Meryem'in annesi kapıya geliyor ve arkası dönük olan Hüsnü'ye okkalı bir tokat yerleştiriyor. Meryem ve Hüsnü büyük şok yaşıyorlar. Meryem'in annesi de karşısındakinin kocası olmadığını görünce şaşkınlığını gizleyemiyor; ama, Hüsnü'ye attığı tokattan dolayı biraz da mutlu oluyor. Tokatın asıl sahibi kişi Meryem'in babası. Çünkü, yaşadıkları bir tartışmadan dolayı Meryem'in annesi onu evden kovar ve gece eve gelmeyen adamcağızı da suçlu bulur. Meryem, Hüsnü'den kayıp olan babasını bulmasını ister.

Ortalıkta olmayan adamın ortak kredi kartından yüklü meblağlarda harcama yaptığı ortaya çıkar. Hüsnü, bu extrelerden harcama yapılan otele ulaşır. Otele geldiklerinde ise, onları bir sürpriz beklemektedir. Odadan Meryem'in babası yerine bir başkası çıkar. O adam Meryem'in cüzdanını çalıp harcama yapan kişidir. Olay anlaşıldıktan sonra Hüsnü, müstakbel kayınbabasına ulaşır. Meryem babasını sağ salim karşısında görünce Hüsnü'nün yanağı bir teşekkür busesi kondurur. Hüsnü bu hamleyi beklemediği için önce çok şaşırır; sonrasında da, mutluluktan göğe uçacak gibi olur...