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  • 01.02.2019 17:41

70. yeni bölümde İpek’in kararı ne olacak?

Star TV’nin fenomen dizisi yeni bölümüyle bu akşam ekrana gelecek. Severek izlenen dizi de sular durulmuyor, heyecan hız kesmeden devam ediyor. İstanbullu Gelin’de bu akşam Fikret ile İpek gerilimi ortalığı karıştıracak.

İstanbullu Gelin 70. yeni bölümde İpek’in kararı ne olacak?

Cuma akşamları keyifle izlenen dizi 'de İpek nasıl bir karar alacak? Esma'nın hastalığı Süreyya'nın düşüncelerini nasıl değiştirecek ve neler yapacak merak ediliyor. Gerilim dolu bir bölümün ekrana geleceği dizide Fikret ile İpek arasındaki yaşanacaklar merak konusu oldu. Tüm soruların cevapları bu akşam İstanbullu Gelin dizisinde olacak.

İSTANBULLU GELİN 70. BÖLÜM FRAGMANI

İSTANBULLU GELİN'DE NELER YAŞANACAK?

Fragmanda Fikret, İpek ile Okan'ı birlikte görünce öfkesine mukayyet olamıyor ve büyük gerginlik yaşanıyor. İpek, Fikret tartışması konaktaki herkesi derinden etkiler. Süreyya ve Faruk'un toparlama adımları ise İpek'in alacağı kararı etkilemez. Adem ise Dilara'nın erken doğum tehlikesi nedeniyle Bursa da yaşamak için harekete geçer. Adem'in, Güneş'le bu bilgiyi paylaşmaması Güneş'in kafasındaki sorulara cevap aramasına sebep olur. Esma'nın hastalığının etkileri konakta bazı olaylar yaratır ve Süreyya acil bir karar alır. Fikret'in kendisini iyice yalnız hissetmesi yeni bir başlangıca işaret etmektedir.

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