Gülperi 18. yeni bölümde şoke eden gelişme!

Heyecanla beklenen Gülperi için sadece saatler kaldı. Cuma akşamları Show TV'de yayınlanan dizide bu akşam neler yaşanacak? Artemis'in kaçırılması izleyicileri şaşırtıyor, peki kurtulabilecek mi? Kadir ile Eyüp'ün bulunduğu sahnede Eyüp'ün bıçaklanıp bıçaklanmadığı merak edilmeye başlandı.



GÜLPERİ 18. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

GÜLPERİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?



Fragmanda Eyüp Kadir'e bıçakla saldırır, Hasan ise gözyaşlarıyla babasına koşar. Sonraki sahnede ise Kadir'in nezarethanede olduğu görülüyor. Diğer yandan Gülperi, Kadir ve Eyüp arasında geçenleri öğrenmek istiyor. Hasan, Artemis'e "Senin baban bir katil!" sözleriyle büyük bir şok yaşatırken, çıkmaza giren Gülperi, Kadir'e inanmak istiyor. Artemis'in kaçırıldığı anlar heyecanı yükseltirken, Kadir'in Gülperi'ye söylediği şey Gülperi'yi şok eder. Peki ne söyledi? Sorunun cevabı bu akşam Gülperi dizisinde olacak.