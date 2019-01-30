Bir Zamanlar Çukurova'da taşlar yerinden oynadı! Demir Yaman, büyük sırlarının tek ortağı annesi Hünkar'dan hangi gerçeği gizlemeye çalışıyor? Son nefesini vermeden Hünkar'la görüşmek isteyen Hüsamettin Sözübir'in söyleyemeden öldüğü gerçek, cenazesinde mi ortaya çıkacak? İşte Atv'nin Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi Bir Zamanlar Çukurova 18. yeni bölüm fragmanından ipuçları...
Bir Zamanlar Çukurova 18. yeni bölüm fragmanı: Görelim bakalım Demir mi yaman bey mi yaman?
Bir Zamanlar Çukurova 18. yeni bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam edecek. Atv'nin Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi Bir Zamanlar Çukurova 18. yeni bölümde neler olacak? Yılmaz, Züleyha'dan vazgeçip kendisine yeni bir hayat çiziyor. Yılmaz ile Doktor Müjgan'ın yakınlaşması Züleyha'yı bir hayli mutsuz edecek. Efsana dizi Bir Zamanlar Çukurova'da, Fekeli Demir'e meydan okumaya devam ederken; Demir, Züleyha ve Adnan bebeği seyahat sırasında talihsiz bir kaza bekleyecek. İşte Bir Zamanlar Çukurova 18. yeni bölüm fragmanından ipuçları...
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