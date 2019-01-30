Müge Anlı'da bugün Filiz Karadavut cinayetiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanacak. 16 yaşındaki genç kız, 12 yıl önce hamile olduğu için mi öldürüldü? Abka Çiğdem Çakırer, kardeşi ve eşi hakkında neler anlatacak? Müge Anlı canlı yayınında olup bitenleri merak ediyorsanız, 30 Ocak Müge Anlı canlı yayını izleyebilirsiniz...
ATV CANLI YAYIN
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