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  • 30.01.2019 10:25

canlı yayında 12 yıllık sır perdesi aralanıyor! hamile olduğu için mi öldürüldü? 30 Ocak

canlı yayınında cinayetiyle ilgili korkunç iddialar devam ediyor. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, Filiz Karadavut ile ilgili ortaya atılan iddialar şok etkisi yaratacak. 16 yaşındaki genç kız eniştesi tarafından hamile mi bırakıldı? Kardeşi öldürülen, eşi cinayetten tutuklanan abla 'in sözleri kan donduracak! İşte 30 Ocak ında yaşananlar...

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