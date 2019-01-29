Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümü yayınlandı| Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 123.bölüm izle
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 123.yeni bölümü izleyicilerin nefesini kesti. EDHO yeni bölümde , Kollarının arasında can veren dostunun acısıyla Behzat'a olan öfkesi katbekat artan İlyas, biran önce intikamını almak ister. Hızır, kardeşinin canından endişe etmektedir ve akacak kanı durdurması için Alparslan'ı görevlendirir. Dışarıda yapılan sulhun, içeriyi kapsamadığını söyleyen İlyas, abisinin sözünü yerde bırakmak pahasına Alparslan'la iletilen talimatları kabul etmez. Behzat da dışarıdakilerin kendisi adına karar vermesine tepki gösterir. İşte izleyicileri ekran başına kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümü...
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