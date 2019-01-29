Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 29.01.2019 12:38
  • Son Güncelleme: 29.01.2019 12:40

38. yeni bölüm fragmanı: Benim içimde deli bir umut var...

yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Sen Anlat Karadeniz'de hapishanedeki kadınları zorlu ancak güzel bir an bekliyor. Asiye'nin aniden sancıları başlayacak ve Nefes Asiye'nin doğumunu gerçekleştirecek. Kaleli ailesinin yeni üyesine Mehmet Eren adı verilecek. Karadeniz'deki kadınlar, Yiğit'in savcıyla konuşması üzerine serbest bırakılırken, Tahir Nefes'in hayallerini süslemeye kaldığı yerden devam edecek. Ancak Sen Anlat Karadeniz 38. yeni bölümde Vedat yine rahat durmayacak. İşte ndan ipuçları...

Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde de heyecan dorukta. Atv'nin efsane dizisi Sen Anlat Karadeniz 38. yeni bölümüyle Çarşamba akşamı izleyicisine nefes kesen anlar yaşatacak. Asiye bebeğini kucağına alırken Kaleli ailesinin içine yeniden umut dolacak. Ancak Vedat bu umut ışığını yok etmek için boş durmayacak. İşte Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanından ipuçları...

SEN ANLAT KARADENİZ 38. YENİ BÖLÜM 3. FRAGMAN - TIKLA İZLE

SEN ANLAT KARADENİZ 38. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMAN - TIKLA İZLE

SEN ANLAT KARADENİZ 38. YENİ BÖLÜM 1. FRAGMAN - TIKLA İZLE

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerTelevizyon HaberleriSen Anlat Karadeniz 38. yeni bölüm fragmanı: Benim içimde deli bir umut var...
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar