Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde de heyecan dorukta. Atv'nin efsane dizisi Sen Anlat Karadeniz 38. yeni bölümüyle Çarşamba akşamı izleyicisine nefes kesen anlar yaşatacak. Asiye bebeğini kucağına alırken Kaleli ailesinin içine yeniden umut dolacak. Ancak Vedat bu umut ışığını yok etmek için boş durmayacak. İşte Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanından ipuçları...

SEN ANLAT KARADENİZ 38. YENİ BÖLÜM 3. FRAGMAN - TIKLA İZLE

SEN ANLAT KARADENİZ 38. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMAN - TIKLA İZLE

SEN ANLAT KARADENİZ 38. YENİ BÖLÜM 1. FRAGMAN - TIKLA İZLE