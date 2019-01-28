Müge Anlı, Türk filmlerine taş çıkaracak bir konuyu ekrana taşıdı. 38 yaşındaki Mehmet Selim Kaymaz, hiç görmediği babası Ahmet Kaymaz'ı bulmak için Müge Anlı'ya konuk oldu. Anlattıkları ise izleyenleri hayrete düşürdü. İşte 28 Ocak Müge Anlı canlı yayınında herkesi hayrete düşüren hikaye...

Mardin'de evli ve iki çocuk babası olan Ahmet Kaymaz, 1983 yılında çalışmak için Lübnan'a gitti. İsrail-Lübnan Savaşı sırasında yaşanan bir bombalı saldırıda öldüğü düşünüldü. 1 yıl boyunca ailesi ondan hiçbir haber alamayınca eşi Nazife ile küçük kardeşi Hasan'ı evlendirdi. Yıllar sonra köye geldiğinde eşi ile kardeşinin yeni bir hayat kurduğunu öğrenince köye dönmekten vazgeçti.