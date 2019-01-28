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  • 28.01.2019 10:14
  • Son Güncelleme: 28.01.2019 10:16

canlı yayınında 'un kuzeni neler anlatacak? 28 Ocak

canlı yayınında hakkında anne Durna Hanım neler anlatacak? Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün Durna Hanım, damadı Umut Çakırer ve öldüğü söylenen kızı Filiz Karadavut hakkında çarpıcı iddialarda bulunacak. Filiz Karadavut hamile olduğu için mi öldürüldü? Çiğdem Çakırer'in her şeyden haberi olduğunu söyleyen kuzen , 28 Ocak ında her şeyi anlatacak. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün neler olup bittiğini merak ediyorsanız, 28 Ocak yin...

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