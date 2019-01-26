Nöbet dizisi ne zaman başlayacak? Yapımcılığını Pana Film'in yaptığı, yönetmen koltuğunda Gökhan Erkut'un oturduğu Nöbet dizisinin 2. tanıtımı yayınlandı. Peki, Nöbet dizisi oyuncuları kimler? Nöbet dizisi ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...

NÖBET DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Show TV tarafından yapılan açıklamada, Nöbet dizisinin 2019 Ocak ayında başlayacağı duyurulmuştu. Ancak, yayınlanan tanıtımlar 'Yakında' başlığıyla paylaşıldı. Dizinin ilk bölüm fragmanının önümüzdeki günlerde paylaşılması bekleniyor. Böylelikle hangi tarihte başlayacağı da belli olacak.

Nöbet'in yayınlanan ilk tanıtımı büyük beğeni topladı. Jandarma Binbaşı Barış Kalender'in (Yurdaer Okur) içtima sırasında askerlere, "Hepimiz vatan için gerekirse can vermeye hazır nöbete devam edeceğiz!" sözleri dikkat çekiyor. İzleyenleri hem duygulandıran hem de gururlandıran tanıtım dizinin heyecan ve aksiyon dolu hikayesinden ipuçları veriyor.

"GECE VAKTİ BU DAĞLARDA YA KURT GEZER YA JANDARMA!"

Nöbet'in ekrana gelen ikinci tanımı da dizinin heyecan dolu hikayesinden ipuçları verdi. "Gece vakti bu dağlarda ya kurt gezer ya jandarma!" mottosuyla yola çıkan dizide aksiyon dolu anlar dikkat çekerken, Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Yiğit Alkan'ın (Saygın Soysal) askerleriyle girdiği tehlikeli çatışma sahneleri gerilimi yükseltiyor.

NÖBET DİZİSİ OYUNCULARI

Yurdaer Okur

Saygın Soysal

İpek Karapınar

Deniz Bolışık

İbrahim Kendirci

Kürşat Alnıaçık

Murat Kılıç

Tuncay Beyazıt

Nevzat Yılmaz

Yılmaz Meydaneri

Burak Sarımola

Sultan Elif Taş

Gökhan Gencebay

Kaan Sevi

Bahadır Buyruk

Ziya Çiçek

Orkun Ok