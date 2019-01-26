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  • Son Güncelleme: 26.01.2019 11:54

: Sazan Sarmalı fragmanı yayınlandı! ?

Organize İşler filminin 2'nci serisi için sinema severler bekleyişini sürdürüyor. Filmin ne zaman vizyona gireceği soruları ise yanıt buldu. Sosyal medyada yayınlanan fragmanı ile birlikte filmin yayın tarihi belli oldu. Peki, ? İşte Organize İşler 2 fragmanı...

Organize İşler 2'nin vizyon tarihi belli oldu

: Sazan Sarmalı filminin fragmanı yayınlandı. Oyuncu, yazar ve yönetmen Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği Organize İşler filminin 2'nci serisinin vizyon tarihi, yayınlanan fragman ile belli oldu Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un da kadrosunda yer aldığı film ne zaman vizyona girecek? İşte Organize İşler 2: Sazan Sarmalı fragmanı...

ORGANİZE İŞLER 2: SAZAN SARMALI NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Merakla beklenen Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filmi 1 Şubat'ta vizyona girecek.

İşte fragman;

ORGANİZE İŞLER 2 KONUSU

İstanbul şehrinde Organize İşler tam gaz devam etmektedir. Sazanlar yem peşinde, oltalar Asım Noyan ve ekibinin elinde, daha büyük balıklar ise bu ekibin peşindedir. Dönen dolaplar içinde saflar, temizler, kirliler iç içedir. Ve bu sefer darbe hiç beklenmedik yerden gelir: Asım'ın biricik kızı Nazlı dolandırılır. Dolandırıcılar kralının kızı dolandırılır ise ne olur? Nazlı babasını organize işlerden caydırmak isterken, kendisi mi sazan sarmalına takılmıştır? Gerçeğin tipi bozuk olduğunda, insanlara yakışıklı yalanlar mı lazım olur?

ORGANİZE İŞLER 2 OYUNCULARI

Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği Organize İşler Sazan Sarmalı filminin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Bensu Soral, Rıza Kocaoğlu, Okan Çabalar, Güven Kıraç, Ahmet Mümtaz Taylan, Ersin Korkut, Erdem Baş, Mahir İpek, Ekin Türkmen, Atakan Çelik, Safa Sarı yer alıyor.

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