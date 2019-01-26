Arka Sokaklar dizisinin dün yayınlanan 502. yeni bölümünün final sahnesinin ardından gelecek hafta yayınlanacak yeni bölüm fragmanı izleyici ile buluştu. Yayınlanan fragmanda, Aylin silahlı çatışmanın ortasında kalıyor. Aylin, Üzerinde doğru gelen araca ateş açıyor. Araç Aylin'e çarpıyor ve hamile olan Aylin hastaneye kaldırılıyor. Diğer taraftan Hüsnü ve Meryem'in ilişkisi, Meryem'in annesi tarafından sekteye uğruyor. İşte Arka Sokaklar 203. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

İşte Arka Sokaklar 503. yeni bölüm fragmanı;

ARKA SOKAKLAR 503. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mesut zorlu bir görev için başka bir ekip tarafından talep edilir. Ne karar vereceğini bilmeyen Mesut için durum nasıl olacaktır? Diğer taraftan Hüsnü ve Meryem'in ilişkisi, Meryem'in annesi tarafından sekteye uğruyor.

Silahlı çatışmanın ortasında kalan Aylin, üzerine doğru gelen araca ateş açıyor, araç Aylin'e çarparak hastaneye kaldırılmasına sebep oluyor. Hamile olan Aylin bebeğini kaybedecek mi?

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Meryem, Hüsnü'yü arayarak Çoban Ailesini akşam yemeğine davet ediyor. Hüsnü ve ailesi de bu davete iştirak ediyor. Zeliş ve Tekin pek istekli olmasalar da mecburen geliyorlar. Akşam güzel başlıyor, kötü bitiyor. Yemekler afiyetle yenilip muhabbet aşamasına geçildiği sırada kapı çalıyor. Gelenler Meryem'in anne ve babasıdır. Meryemin annesi salona girip, kalabalık bir ortam görünce şaşırıyor. Patavatsız birisine benzeyen anne, Hüsnü'leri kovmaktan beter ediyor...

MESUT, SLEİN'E EVLİLİK SÜRPRİZİ YAPIYOR

Mesut ve Selin evlenmek için karar aldıklarından itibaren sorunlar bir türlü peşlerini bırakmadı. Bu sorunlar yüzünden de birbirlerini sürekli kırdılar. Mesut, Selin'in çok hoşuna gidecek ve gönlünü alacak bir hamle yapar. Onu ihbarı değerlendirme bahanesiyle bir tekneye götürür. Teknede her şey hazırdır. Selin gördükleri karşısında şaşkına döner; çünkü, görev diye gittikleri teknede hoş bir ortam vardır. Mesut, kaptanı çağırarak nikahlarını kıymasını istesiğinde Selin'in şaşkınlığı ikiye katlanır. Kaptanın kıydığı ne kadar geçersiz olsa da, Selin için unutulmayacak bir akşam olur...

MESUT, ÖRGÜTÜN ELİNE DÜŞÜYOR VE İŞKENCE GÖRÜYOR

Mesut, doğuda görev yaptığı sırada bir hücre evini baıyor ve kendisine silah çeken teröristi karısı Dilan'ın önünde öldürüyor. Dilan, eşinin ölümünden sonra Mesut'tan intikam almak için plan yapıyor. İstanbuldaki adamlarını kullanarak Mesut'u yakalamayı başarıyor. Götürdüğü depoda önce ona işkence yapıyor, sonra hurdalıkta infaz emrini veriyor.

Mesut'un ortalıklarda olmadığını gören ekibimiz ise, onu aramaya başlıyor. Kendi imkanlarıyla ve ihbarlar ışığında Mesut'un yerini buluyorlar. Mesut, hurda bir arabanın içinde ölüme doğru giderken ekip son anda yetişiyor. Mesut'u hemen hastaneye kaldırıyorlar...