İstanbullu Gelin'in gelecek hafta yayınlanacak yeni bölüm fragmanı, günün en çok aranılanları arasında. 25 Ocak'ta yayınlanan 69. bölümüyle seyirci karşısına çıkan İstanbullu Gelin'in bu bölümünde, eski defterler açıldı. Süreyya'nın pişmanlık yaşadığı bölümde Fikret'i şok eden bir gelişme yaşandı. Bölümün final sahnesinde Fikret, İpek'i Okan Korkmaz ile samimi bir şekilde görüyor. Peki, İstanbullu Gelin 70. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte İstanbullu Gelin 69. son bölüm özeti...

İSTANBULLU GELİN 70. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Star TV'de seyirci karşısına çıkan İstanbullu Gelin'in 70. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanının önümüzdeki hafta başlarında yayınlanması bekleniyor.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Esma ve Garip başladıkları zorlu yeni dönemi el ele vererek hafifleteceklerine inanmak istemektedir. Faruk için baş edilmesi zor da olsa dengesini korumaya çalışmakta, Süreyya ile kendine güç toplamaktadır.

Süreyya sorumluluklarının bilincinde dik durmaya çalışırken Dilara ile hiç istemediği bir çatışmada bulur kendini. Fikret için ise her şey daha da karışmaya başlamıştır.

Bir yandan annesinin hastalığı, Garip'le konakta yaşama fikri diğer yanda İpek ile bir türlü oturtamadıkları evlilikleriyle sıkışmış hissetmekte her şeye yeniden başlamak istemektedir ancak bu düşündüğü gibi kolay değildir…