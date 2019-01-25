Müge Anlı son dakika gelişmesi olarak ilginç bir bilgiyi izleyiciyle paylaştı. Bundan haftalar önce Kenan Danışman Müge Anlı ile Tatlı Sert programına kızını bulmak için gelmişti. Danışman ile ilgili şoke eden gerçekler ortaya çıktı. Müge Anlı canlı yayınına gelip kızı Selma'nın evden gittiğini gözyaşları içinde anlatan Kenan Danışman'ın 1990 yılında 17 yaşında bir çocuğu öldürmekten tutuklanarak cezaevine gönderildiği ortaya çıktı. İşte 25 Ocak Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmesi...