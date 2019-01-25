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  • 25.01.2019 17:05
  • Son Güncelleme: 25.01.2019 17:18

canlı yayınına kızını aramak için çıkan cinayetten tutuklandı! 25 Ocak izle

canlı yayınına kızını bulmak için çıkan hakkında şok eden gerçekler ortaya çıktı. 12 Ekim'de kızı Selma'nın evden kaçtığını söyleyen Kenan Danışman, Müge Anlı canlı yayınına çıkıp yardım istemişti. Babasının alkol alıp kendisini dövdüğünü ve evden kovduğunu söyleyen Selma Danışman, teyzesinin yanına gittiğini ve geri dönmek istemediğini söylemişti. 25 Ocak günü Müge Anlı canlı yayında, Kenan Danışman'ın birden fazla suç sebebiyle 15 yıl 3 ay 21 günlük cezasını çekmek üzere cezaevine gönderildiğini açıkladı. İşte 15 Ocak de yaşanan kan donduran hikaye...

Müge Anlı son dakika gelişmesi olarak ilginç bir bilgiyi izleyiciyle paylaştı. Bundan haftalar önce Kenan Danışman Müge Anlı ile Tatlı Sert programına kızını bulmak için gelmişti. Danışman ile ilgili şoke eden gerçekler ortaya çıktı. Müge Anlı canlı yayınına gelip kızı Selma'nın evden gittiğini gözyaşları içinde anlatan Kenan Danışman'ın 1990 yılında 17 yaşında bir çocuğu öldürmekten tutuklanarak cezaevine gönderildiği ortaya çıktı. İşte 25 Ocak Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmesi...

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HaberlerTelevizyon HaberleriMüge Anlı canlı yayınına kızını aramak için çıkan Kenan Danışman cinayetten tutuklandı! 25 Ocak Müge Anlı son bölüm izle
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