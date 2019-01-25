Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 25.01.2019 10:54
  • Son Güncelleme: 25.01.2019 11:24

biriciliği yine kaptırmadı!

dün akşam 3 hafta aradan sonra Atv ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Yayınlandığı ilk günden bu yana birinciliği elden bırakmayan Bir Zamanlar Çukurova, 17. bölümüyle yine birinci oldu. Haminne, Hünkar ve Fekeli'nin sırrının açığa çıkması an meselesi olan Bir Zamanlar Çukurova 17. son bölümde neler yaşandı merak ediyorsanız, haberimizden Bir Zamanlar Çukurova 17. bölüm full izleyebilirsiniz...

Bir Zamanlar Çukurova birinciliği yine kaptırmadı. Atv'nin efsane dizilerinden olan Bir Zamanlar Çukurova 17. son bölüm dün akşam yayınlandı. Fekeli ile Hünkar'ın büyük sırrını açığa çıkarmak üzere olan Haminne'nin dün akşamki rolü ise izleyiciden büyük beğeni aldı. Perşembe akşamları Atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova, Tüm Kişiler, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapım oldu.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 17. SON BÖLÜM FULL İLZE

Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü, tüm Kişilerde %12,65 izlenme oranı ve %27,11 izlenme payı, AB'de %9,57 izlenme oranı ve %22,32 izlenme payı ve 20+ABC1'de %10,74 izlenme oranı ve %22,79 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerTelevizyon HaberleriBir Zamanlar Çukurova biriciliği yine kaptırmadı! Bir Zamanlar Çukurova 17. son bölüm full izle
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar