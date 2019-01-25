Bir Zamanlar Çukurova birinciliği yine kaptırmadı. Atv'nin efsane dizilerinden olan Bir Zamanlar Çukurova 17. son bölüm dün akşam yayınlandı. Fekeli ile Hünkar'ın büyük sırrını açığa çıkarmak üzere olan Haminne'nin dün akşamki rolü ise izleyiciden büyük beğeni aldı. Perşembe akşamları Atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova, Tüm Kişiler, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapım oldu.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 17. SON BÖLÜM FULL İLZE

Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü, tüm Kişilerde %12,65 izlenme oranı ve %27,11 izlenme payı, AB'de %9,57 izlenme oranı ve %22,32 izlenme payı ve 20+ABC1'de %10,74 izlenme oranı ve %22,79 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.