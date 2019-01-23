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  • 23.01.2019 11:50
  • Son Güncelleme: 23.01.2019 12:11

kimdir? Evrim Akın 'a transfer oldu

Show TV'de yayınlanan 'un kadrosuna oyuncu 'da dahil oldu. Yakında izleyici ile buluşacak olan Güldür Güldür Show'da Emre Altuğ, Açelya Topaloğlu, Sinan Çalışkanoğlu gibi isimlerde yeni sezonda yer alacak. Peki, ?

Evrim Akın kimdir?

yakında Show TV'de seyirci karşısına çıkacak. Geçtiğimiz günlerde Emre Altuğ, Açelya Topaloğlu ve Sinan Çalışkanoğlu'nun kadroya dahil olmasının ardından ünlü oyuncu 'ında yeni sezonda kadroda yer alacağı öğrenildi. Peki, ? İşte detaylar...

EVRİM AKIN KADROYA KATILDI

Evrim Akın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla, Güldür Güldür Show'a katıldığını duyurdu.

Emre Altuğ, Açelya Topaloğlu, Sinan Çalışkanoğlu gibi isimleri kadrosuna katan Güldür Güldür Show, çok yakında izleyici karşısında olacak.

EVRİM AKIN KİMDİR?

Evrim Akın, 12 Haziran 1979 tarihinde dünyaya geldi. İlk televizyon deneyimini Eltiler dizisinde Hande karakteriyle yaşadı. İbrahim Tatlıses'in yazıp yönettiği İmparator adlı dizide Çiçek karakterini canlandırdı. Daha sonra çeşitli dizilerde oynayan Evrim Akın, asıl ününü Avrupa Yakası adlı dizide buldu. Canlandırdığı Selin Yerebakan karakterinin kullandığı "Ohaaa falan oldum yani", "kal geldi yaa" gibi repliklerle özdeşleşti.

Daha sonra Bez Bebek dizisinde Nana rolünü oynadı. 2007 yılında Güldür Bakalım adlı programda jüri üyeliği yaptı. Ardından Koca Kafalar TV'de sunuculuk yaptı. 2011-2013 yılları arası atv'de yayınlanan Alemin Kıralı adlı dizide Jülide karakterini canlandırdı. Evrim Akın birçok program sunuculuğu da yapmıştır.

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