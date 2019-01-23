Müge Anlı canlı yayınında Filiz Karadavut cinayetiyle ilgili ilginç gelişmeler yaşanacak. Dün yayınlanan programdan sonra Filiz Karadavut cinayetini önce itiraf eden sonra da inkar eden sanık enişte Umut Çakıer, eşi Çiğdem Çakırer'i aradı ve Müge Anlı'ya çağrıda bulundu. Çiğdem Çakırer ile eşi Umut Çakırer neler konuştu? "Bu işin ortaya çıkmasını istiyorum, benimle hiç bir alakası yok!" diyen sanık Umut Çakırer ile eşi Çiğdem Çakırer'in konuşması 23 Ocak Atv Müge Anlı canlı yayınında... Müge Anlı canlı izleyin...

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