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  • 23.01.2019 10:17
  • Son Güncelleme: 23.01.2019 10:38

canlı yayınından sonra cezaevindeki , cinayetiyle ilgili eşini arayıp neler anlattı? 23 Ocak

canlı yayınından sonra şok eden bir gelişme yaşandı. Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Palu ailesinden sonra ilginç bir olay daha yaşandı. 16 yaşındaki cinayeti 12 yıl sonra başka gerçeklerle yeniden gündeme geldi. ında ısrarla kardeşi Filiz Karadavut'u eşi 'in öldürmediğini savunurken, geçtiğimiz gün yayın sonrası itirafta bulunmuştu. Ancak itirafın ardından yeniden inkar etmeye başlayan Çiğdem Çakırer ve eşi Umut Çakırer hakkında ilginç bir gelişme yaşandı. Dünkü programdan sonra, önce itiraf eden sonra inkar eden sanık enişte Umut Çakırer, Müge Anlı'ya çağrıda bulundu. Çiğdem ve eşi Umut Çakırer, Filiz Karadavut cinayetiyle ilgili neler konuştu? Merak edilen soruların cevabı 23 Ocak Müge Anlı canlı yayınında...

canlı yayınında cinayetiyle ilgili ilginç gelişmeler yaşanacak. Dün yayınlanan programdan sonra Filiz Karadavut cinayetini önce itiraf eden sonra da inkar eden sanık enişte Umut Çakıer, eşi 'i aradı ve Müge Anlı'ya çağrıda bulundu. Çiğdem Çakırer ile eşi neler konuştu? "Bu işin ortaya çıkmasını istiyorum, benimle hiç bir alakası yok!" diyen sanık Umut Çakırer ile eşi Çiğdem Çakırer'in konuşması 23 Ocak Atv ında... yin...

ATV CANLI YAYIN

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