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Müge Anlı son bölümde Filiz Karadavut'un katil zanlısı eniştesi Umut Çakırer neler anlattı? 23 Ocak

Müge Anlı canlı yayınında Filiz Karadavut cinayetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 12 yıl önce kaybolan Filiz Karadavut'u eniştesi Umut Çakırer'in öldürdüğü ortaya çıktı. Cezaevindeki Umut Çakırer, dün Müge Anlı canlı yayınından sonra eşi Çiğdem Çakırer'i aradı ve birtakım iddialarda bulundu. 23 Ocak Müge canlı yayınında, katil zanlısı Umut Çakırer'in anlattıklarından sonra Filiz Karadavut'un abisi ve annesi Çiğdem Karadavut ile birbirine girdi. İşte 23 Ocak Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...

23 Ocak 2019 Çarşamba, 14:52:11 Güncelleme: 14:53:54
Müge Anlı son bölümde Filiz Karadavut'un katil zanlısı eniştesi Umut Çakırer neler anlattı? 23 Ocak

Müge Anlı canlı yayınına bağlanan Filiz Karadavut'un katil zanlısı çarpıcı açıklamalarda bulundu. Eşi Çiğdem Çakırer ile konuşan Umut Çakırer, Müge Anlı'ya konuştu.

MÜGE ANLI FİLİZ KARADAVUT CİNAYETİNDE SON DURUM- TIKLA İZLE

Müge Anlı son bölümde Filiz Karadavut'un katil zanlısı eniştesi Umut Çakırer neler anlattı? 23 Ocak

Telefon konuşması yapan Umut Çakırer, "Benim korkacak bir şeyim yok. İnşallah her şey ortaya çıkar. Kaynanamın bana iftira attığı ortaya çıkacaktır" dedi.

Müge Anlı son bölümde Filiz Karadavut'un katil zanlısı eniştesi Umut Çakırer neler anlattı? 23 Ocak

İşte Umut Çakırer'in açıklamaları;

"Herkes olayı biliyor. Herkesin ifadesini aldılar benim ifademi de onların yönlendirmesiyle yazdılar"

Müge Anlı son bölümde Filiz Karadavut'un katil zanlısı eniştesi Umut Çakırer neler anlattı? 23 Ocak

"Filiz ile aramızda öyle bir şey olsa eşim buna vakıf olur. Bir de olayın olduğunu söyledikleri sırada oradaydık zaten."

Müge Anlı son bölümde Filiz Karadavut'un katil zanlısı eniştesi Umut Çakırer neler anlattı? 23 Ocak

"Kaynanam Filiz'i dövdükten 1 gün sonra aynın 17'sinde gidiyor. Beni 18'inde arıyor. Pazar gece gittim ve aradım ama bulamadım. Bulamayınca da geri döndüm."

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