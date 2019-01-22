Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle seyircisinin karşısına çıktı. En çok izlenilen yarışma programı olan ve her bölümde farklı farklı sorularla bilgi tazeleyen Kim Milyoner Olmak İster'in bu bölümünde 'Godot'yu Beklerken' sorusu bölüme damga vurdu. Seyirciler, Godot'yu Beklerken adlı eserdeki son konuşma cümlesinde hangi ifade olduğunu merak etmeye başladı. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorunun yanıı...

Soru: Samuel Beckett'in "Godot'yu Beklerken" adlı eserindeki son konuşma cümlesinde hangi ifade vardır?

A. Biraz daha bekle

B. Sanırım gelmeyecek

C. Evet, hadi gidelim

D. Hayır, gitmeyelim

CEVAP: EVET, HADİ GİDELİM (C)

DÜNYANIN EN ÇOK SEYREDİLEN YARIŞMASI

Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı atv ekranlarında devam ediyor!

Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. Bu on iki soruyu yanıtlamak için size 4 joker hakkı sunuluyor. Ayrıca 2 barajınız var. Baraj sorularını doğru yanıtladığınızda o ana kadar kazandığınız ödül her halukarda sizin oluyor.

12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL.

Milyoner olmak için son kararınızı vermeye hazır mısınız?

(Daha önce başvuru yapan adaylar başvurularını yenileyebilirler)