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  • Son Güncelleme: 22.01.2019 13:30

Bir Zamanlar Çukurova 17. yeni bölüm fragmanı: Yılmaz, oğlumun babası sensin!

Bir Zamanlar Çukurova kaldığı yerden devam ediyor. Atv'nin Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi Bir Zamanlar Çukurova 17. yeni bölüm 3 hafta aradan sonra izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Yılın en iddialı ve büyük prodüksiyonu, 16 hafta boyunca olduğu gibi her Perşembe heyecanla izlenecek bölümleri ile ekranda olacak. Son bölümde Yılmaz ve Züleyha bir araya gelmişti. Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde Züleyha, Yılmaz'a oğlunun kendisinden olduğunu açıklayacak mı? İşte ndan ipuçları...

Bir Zamanlar Çukurova kaldığı yerden devam ediyor. Çukurova'nın hakimi Demir ve İstanbullu Yılmaz'ın, Zülayha'yı ve Züleyha'nın aşkını kazanmak için verdikleri mücadale her hafta soluksuz izleniyor. Her bölüm daha derinleyen hesapların ortaya çıktığı dizinin son bölümünde eski aşıklar bir araya gelmişti! Hem Yılmaz ve Züleyha, hem de Hünkar ve Fekeli, karşı karşıya gelip, aynı havayı solumuştu. Peki, Bir Zamanlar Çukurova 17. yeni bölümde neler olacak?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 17. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

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