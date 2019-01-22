Bir Zamanlar Çukurova 17. yeni bölüm fragmanı: Yılmaz, oğlumun babası sensin!

Bir Zamanlar Çukurova kaldığı yerden devam ediyor. Çukurova'nın hakimi Demir ve İstanbullu Yılmaz'ın, Zülayha'yı ve Züleyha'nın aşkını kazanmak için verdikleri mücadale her hafta soluksuz izleniyor. Her bölüm daha derinleyen hesapların ortaya çıktığı dizinin son bölümünde eski aşıklar bir araya gelmişti! Hem Yılmaz ve Züleyha, hem de Hünkar ve Fekeli, karşı karşıya gelip, aynı havayı solumuştu. Peki, Bir Zamanlar Çukurova 17. yeni bölümde neler olacak?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 17. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE