Erkenci Kuş 27. bölümü bugün var mı? Başrollerini Can Yaman ve Demet Özdemir'in paylaştığı Erkenci Kuş'un son bölümünde, Can'ın gözaltına alınması sonrası Can'ı kurtarmak için Sanem harekete geçmiş, Fabbri'ye kokusunu vererek Can'ı kurtarmıştı. Peki, Erkenci Kuş'un 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Erkenci Kuş yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

ERKENCİ KUŞ 27. BÖLÜM NE ZAMAN?

Cumartesi günleri Star TV'de izleyicisiyle buluşan Erkenci Kuş'un yeni bölümü yeni yıl nedeniyle verilen aranın ardından haftaya yayınlanacak. 3 haftalık aranın ardından dizinin yeni bölüm fragmanını önümüzdeki günlerde yayınlanması bekleniyor.

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Can, Fabbri'nin şikayeti üzerine gözaltına alınır. Sanem, Can'ın düştüğü bu durumdan kendini sorumlu tutar ve onu kurtarmak için Fabbri'ye kokusunu verir. İstediğini alan Fabbri, şikayetini geri çeker ve hisselerini de Aylin'e devreder.

Bu arada mahalleyi ziyarete gelen gizemli bir kadın ortalığı birbirine katar. Sanem mahallede tartıştığı bu kadınla Can'ın evinde tekrar karşılaşacaktır. Acaba bu kadın kimdir?