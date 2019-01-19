Recep İvedik 6'nın afişi yayınlandı. Komedyen Şaha Gökbakar'ın Recep İvedik tiplemesini 21 Şubat 2008'de sinemaya taşımasının ardından, sinema severlerin ilgiyle takip ettiği film haline geldi. Recep İvedik'in 5. serisinin ardından çekimleri tamamlanan ve afişi yayınlanan 6. seri için sinema severler merak içinde. Peki, Recep İvedik 6 ne zaman vizyona girecek? İşte konu ile ilgili bazı bilgiler...

RECEP İVEDİK 6 NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Komedi filmi olan Recep İvedik'in yaratıcısı Şahan Gökbakar, serini 6'ncısının afişini yayınladı. Şahan Gökbakar'ın 'Yakında Sinemalarda!' etiketini kullanarak paylaştığı afişin ardından, Çamaşırhane'nin, bir Paramount Pictures ve Universal Pictures iştiraki olan UIP Dağıtım ile anlaşmaya vardığı ortaya çıktı.

UIP Türkiye, resmi web sitesi aracılığı ile Recep İvedik 6'nın 8 Şubat'ta vizyona girecek filmler arasında olduğunu onayladı.

RECEP İVEDİK 5'DE NELER OLMUŞTU?

Recep İvedik 5'te, filmin ana karakteri Recep İvedik bu defa karşımıza olimpiyat oyunlarında boy göstererek çıkıyor.

İstanbul, Antalya ve Üsküp'te çekilen filmde, Recep İvedik'in mahallesinde yaşayan bir şoför tanıdığının vefatı sonrası taziye evine gittiğinde, adamın aldığı, ancak ömrü yetmediği için tamamlayamadığı son işi yerine getirmek için gönüllü olur.

Bu da Avrasya Gençlik Oyunları'na katılacak milli takım kafilesini Makedonya'ya götürmektir. Yolda Recep'in yaptığı kuru fasulye, sporcuların zehirlenmesine neden olunca kafile başkanı, takımı oyunlardan çekmekten başka bir çare düşünemez.

Ancak o noktada Recep, kafile başkanlığını ele alır ve rahatsızlanan sporcuların yerine kamyoncu arkadaşlarını çağırır ve olaylar serisi başlar...