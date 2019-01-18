Müge Anlı canlı yayınında yürekler burkulacak. Atv ekranlarında hafta içi her gün izleyicisiyle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, bebekken evlatlık verilen ve 17 yaşında tüm gerçeği öğrenen genç kızın gözyaşları stüdyodakilere duygu dolu anlar yaşatacak. Müge Anlı'da bugün neler oluyor merak ediyorsanız Atv Müge Anlı canlı izleyebilirsiniz...

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