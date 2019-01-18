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  • Son Güncelleme: 18.01.2019 10:25

canlı yayınında duygu dolu anlar! Biyolojik ailesini ararken gerçekleri öğrendi! 18 Ocak

canlı yayınında duygu dolu anlar yaşanacak. Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'e biyolojik ailesini bulmaya gelen genç kızın hüzün dolu hayat hikayesi herkesi derinden üzdü. Bebekken evlatlık verilen genç kız tüm gerçeği 17 yaşında öğrendi. İşte 18 Ocak Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...

canlı yayınında yürekler burkulacak. Atv ekranlarında hafta içi her gün izleyicisiyle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, bebekken evlatlık verilen ve 17 yaşında tüm gerçeği öğrenen genç kızın gözyaşları stüdyodakilere duygu dolu anlar yaşatacak. Müge Anlı'da bugün neler oluyor merak ediyorsanız Atv yebilirsiniz...

ATV CANLI YAYIN

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