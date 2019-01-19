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  • 19.01.2019 16:16
  • Son Güncelleme: 19.01.2019 16:22

'dan eğitime büyük destek!

ekranlarında izleyici karşısına karşına çıkan , sosyal yardım projelerine hız kesmeden devam ediyor. 19 Aralık’ta “Esra Erol’da” programında başlatılan “?” kampanyası ile Esra Erol ve Türk Kızılayı, Milli Eğitim Bakanlığı desteğiyle, köy okullarını yalnız bırakmıyor.

MİNİKLERİN YÜZLERİNİ GÜLDÜRMEYE DEVAM EDİYOR

19 Aralık'ta "Esra Erol'da" programında başlatılan "Kolide Ne Var?" kampanyası ülkemizin dört bir yanındaki köy okullarında okuyan çocukların yüzlerini güldürmeye devam ediyor.

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