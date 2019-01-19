MİNİKLERİN YÜZLERİNİ GÜLDÜRMEYE DEVAM EDİYOR
19 Aralık'ta "Esra Erol'da" programında başlatılan "Kolide Ne Var?" kampanyası ülkemizin dört bir yanındaki köy okullarında okuyan çocukların yüzlerini güldürmeye devam ediyor.
MİNİKLERİN YÜZLERİNİ GÜLDÜRMEYE DEVAM EDİYOR
19 Aralık'ta "Esra Erol'da" programında başlatılan "Kolide Ne Var?" kampanyası ülkemizin dört bir yanındaki köy okullarında okuyan çocukların yüzlerini güldürmeye devam ediyor.
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