MİNİKLERİN YÜZLERİNİ GÜLDÜRMEYE DEVAM EDİYOR

19 Aralık'ta "Esra Erol'da" programında başlatılan "Kolide Ne Var?" kampanyası ülkemizin dört bir yanındaki köy okullarında okuyan çocukların yüzlerini güldürmeye devam ediyor.