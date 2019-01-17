Hakan Muhafız 2. sezon ne zaman? Netflix'te yayınlanan ilk Türk dizisi Hakan Muhafız 2018 yılında yayın hayatına başladı. Günümüz İstanbulu'nda yaşayan ve kadim bir gizli birlikle olan bağını keşfeden genç bir adamın hikayesini anlatan Hakan Muhafız'ın 2. sezonu, dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor. Peki, Hakan Muhafız 2. sezon ne zaman başlayacak? Hakan Muhafız oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

HAKAN MUHAFIZ 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hakan Muhafız'ın 2. sezonunun ne zaman başlayacağı konusunda resmi bir duyuru bulunmuyor. Ancak konuşulanlara göre, Hakan Muhafız'ın 2. sezonunun 2019'un yaz aylarında takipçileriyle buluşacağı iddia ediliyor. Konu ile ilgili bir açıklama geldiğinde haberimizden öğrenebilirsiiz.

HAKAN MUHAFIZ OYUNCULARI KİMLER?

Başrollerde Çağatay Ulusoy, Hazar Ergüçlü (Medcezir), Okan Yalabık (Muhteşem Yüzyıl) ve Ayça Ayşin Turan (Meryem) var.

YENİ SEZONDA ENGİN ÖZTÜRK VE BORAN KUZUM DA VAR

Kadrosunda, Saygın Soysal, Burçin Terzioğlu ve Yurdaer Okur gibi isimleri de bulunduran, The Protector'un yapımcılığını Netflix adına O3 Medya kurucu ortağı Onur Güvenatam üstleniyor.

İkinci sezonda Engin Öztürk ve Boran Kuzum'u kadrosuna dahil edecek dizinin konusu şöyle:

"Sıradan bir hayatı olan genç Hakan'ın tarihte kendisine verilmiş gizli bir görevle İstanbul'u korumak zorunda olduğunu öğrenir ve yaşantısı bir anda altüst olur. Kendisini epik bir maceranın içinde bulan Hakan, ondan beklenen şekilde son muhafız olma yoluna girer. Hakan, doğduğu ve büyüdüğü şehrin gizemli güçlerin tehdidi altında olduğunu öğrenmesiyle bambaşka bir dünyaya adım atar."