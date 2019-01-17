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  • Son Güncelleme: 17.01.2019 10:25

yayınında hakkında korkunç gerçekler! 17 Ocak

yayınında 12 yıl önce kaybolan hakkında korkunç gerçekler ortaya çıkıyor. Türkiye'nin en çok izlenen Müge Anlı ile ile Tatlı Sert programında bir cinayet daha mı aydınlanıyor? 16 yaşındaki Filiz Karadavut'u 12 yıl önce ablasının eşi Umut Bey'in öldürdüğü tespit edildi. Filiz Karadavut'un ablası, Anlı canlı yayınında eşinin tutuklanmasıyla ilgili çarpıcı iddialarda bulunacak. ...

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