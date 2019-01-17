Müge Anlı canlı yayınında 12 yıl sonra tüm gerçekler ortaya mı çıkıyor? Atv'nin başarılı programlarından Müge Anlı ile Tatlı Sert'te faili meçhul kayıp ve cinayetler araştırılmnaya devam ediyor. bugünkü Müge Anlı canlı yayınında, 16 yaşındaki Filiz Karadavut'un 12 yıl önce ortadan kaybolmasıyla ilgili korkunç gerçekler ortaya çıkacak. Müge Anlı'da bugün neler oluyor merak ediyorsanız, Müge Anlı canlı izleyin...
ATV CANLI YAYIN
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