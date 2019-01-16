Sen Anlat Karadeniz 37. bölüm fragmanı
Sen Anlat Karadeniz 37. bölüm fragmanı yayınlandı! Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümü 23 Ocak'ta izleyici ile buluşacak
Sen Anlat Karadeniz dizisinin 37. bölüm fragmanı yayınlandı. Atv'nin izleyicisini ekranlara kilitleyen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyordu. Sevilen dizi Sen Anlat Karadeniz 23 Ocak'ta kaldığı yerden devam edecek. İşte Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölüm fragmanı...
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- İşte cevabı merak edilen o soru...
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