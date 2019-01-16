Diriliş Ertuğrul 131. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. TRT 1'de çarşamba günleri ekranlara gelen Diriliş Ertuğrul'un son bölümünde, Dragos, Uranos'u Ertuğrul'un başına bela etmişti. Uranos, İlbilge'yi kaçırmış ve Ertuğrul'a engel olmuştu. Yeni bölümde ise Ertuğrul'un kuracağı oyunla düşmanlarından intikam alması bekleniyor. Peki, Diriliş Ertuğrul bu akşam var mı? İşte Diriliş Ertuğrul 131. yeni bölüm fragmanı ve yayın tarihi...

Diriliş Ertuğrul 131. yeni bölüm fragmanı;

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 131. BÖLÜM NE ZAMAN?

Başrolünü Engin Altan Düzyatan'on oynadığı Diriliş Ertuğrul dizisi 131. bölümüyle bu akşam ekranlara gelecek. Diriliş Ertuğrul'un 131. bölümünde olaylar şöyle gelişecek: