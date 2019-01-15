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  • Son Güncelleme: 15.01.2019 10:40

canlı yayınında büyük kavuşma! 42 yıl önce Sirkeci tren garına terk edilen iki kardeşin hayat hikayesi... 15 Ocak

canlı yayınında 42 yıl sonra birbirine kavuşan iki kardeşin hayat hikayesi herkesi derinden üzmüştü. 15 Ocak ında iki kardeş diğer akrabaları da kavuşacak. Temel ve Melahat'in anne ve babasına ne oldu? İki küçük çocuğu neden tren garına bıraktılar? Merak edilen soruların cevabı için 15 Ocak yin...

ile Tatlı Sert programında dün 42 yıl önce Sirkeci tren garına terk edilen iki kardeşin hayat hikâyesi konu oldu. 25 Haziran 1976 yılında iki kardeş Temel ve Melahat, Sirkeci tren garında bulundu. O yıllarda gazete gündemlerinde de yer alan iki kardeşin ailesini bir türlü bulanamıyordu. O zamanlarda 5 yaşında olan Temel ve 9 yaşında olan Melahat'in söyleyebildikleri tek şey isimleriydi. Yanlarında nüfus kâğıtları da olmayan iki kardeş çocuk esirgeme kurumuna teslim edildi. Yıllar sonra ablasını bulmak için Müge Anlı'ya gelen Temel Genç, "yaşadıklarımla başa çıkmak çok zordu şimdi iki çocuğum var ve ablama da kavuşmak istiyorum" diyerek Müge Anlı'ya duygularını anlattı.

Müjdeli haber ise dakikalar içinde geldi. Temel Bey'in aradığı kardeşi Melahat'in İstanbul'da yaşadığı ve iki çocuğu olduğu öğrenildi. Melahat Hanım'ın stüdyo yakınlarında ikamet ettiğini öğrenen Anlı, kendisini stüdyoya davet etti ve yıllardır birbirini görmeyen iki kardeş ında kavuştu. 15 Ocak Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına ise diğer aile fertleri gelecek ve merak edilen sorulara cevap aranacak...

ATV CANLI YAYIN

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