Müge Anlı ile Tatlı Sert programında dün 42 yıl önce Sirkeci tren garına terk edilen iki kardeşin hayat hikâyesi konu oldu. 25 Haziran 1976 yılında iki kardeş Temel ve Melahat, Sirkeci tren garında bulundu. O yıllarda gazete gündemlerinde de yer alan iki kardeşin ailesini bir türlü bulanamıyordu. O zamanlarda 5 yaşında olan Temel ve 9 yaşında olan Melahat'in söyleyebildikleri tek şey isimleriydi. Yanlarında nüfus kâğıtları da olmayan iki kardeş çocuk esirgeme kurumuna teslim edildi. Yıllar sonra ablasını bulmak için Müge Anlı'ya gelen Temel Genç, "yaşadıklarımla başa çıkmak çok zordu şimdi iki çocuğum var ve ablama da kavuşmak istiyorum" diyerek Müge Anlı'ya duygularını anlattı.

Müjdeli haber ise dakikalar içinde geldi. Temel Bey'in aradığı kardeşi Melahat'in İstanbul'da yaşadığı ve iki çocuğu olduğu öğrenildi. Melahat Hanım'ın stüdyo yakınlarında ikamet ettiğini öğrenen Anlı, kendisini stüdyoya davet etti ve yıllardır birbirini görmeyen iki kardeş Müge Anlı canlı yayınında kavuştu. 15 Ocak Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına ise diğer aile fertleri gelecek ve merak edilen sorulara cevap aranacak...