Müge Anlı canlı yayınında kavuşan 4 kardeşin babası stüdyodakileri çileden çıkardı...

Müge Anlı canlı yayınında 42 yıl önce Sirkeci Tren Garı'nda ailesi tarafından terk edilen 2 kardeşin kavuşmasına şahit olundu. Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'e geçtiğimiz gün, dönemin gazetelerine de haber olan iki çocuktan biri olan Temel Genç ablası Melahat'i bulabilmek için stüdyoya geldi. Müge Anlı ve ekibi iki kardeşi kısa sürede birbirine kavuşturdu. 15 Ocak Müge Anlı canlı yayınında, 42 yıl sonra iki kardeş ilk defa haberdar oldukları diğer öz kardeşleriyle kavuştular. Ancak 4 kardeşin babalarının anlattıkları stüdyoda hüzünlü dakikalara sebep oldu...

15 Ocak 2019 Salı, 12:10:44 Güncelleme: 12:43:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





