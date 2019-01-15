Müge Anlı canlı yayınında kavuşan 4 kardeşin babası stüdyodakileri çileden çıkardı...

Müge Anlı canlı yayınında 42 yıl önce Sirkeci Tren Garı'nda ailesi tarafından terk edilen 2 kardeşin kavuşmasına şahit olundu. Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'e geçtiğimiz gün, dönemin gazetelerine de haber olan iki çocuktan biri olan Temel Genç ablası Melahat'i bulabilmek için stüdyoya geldi. Müge Anlı ve ekibi iki kardeşi kısa sürede birbirine kavuşturdu. 15 Ocak Müge Anlı canlı yayınında, 42 yıl sonra iki kardeş ilk defa haberdar oldukları diğer öz kardeşleriyle kavuştular. Ancak 4 kardeşin babalarının anlattıkları stüdyoda hüzünlü dakikalara sebep oldu...

15 Ocak 2019 Salı, 12:10:44 Güncelleme: 12:43:19
Müge Anlı canlı yayınında kavuşan kardeşler için Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün devreye girdi!

MÜGE ANLI'DA BİR MUCİZE DAHA GERÇEK OLDU!

Müge Anlı canlı yayınında 42 yıl sonra 4 kardeş birbirine kavuştu. Ancak Baba Yücel Bey'in anlattıkları çocukları da dahil stüdyodaki herkesi sinirlendirdi.

Müge Anlı canlı yayınında kavuşan kardeşler için Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün devreye girdi!
Müge Anlı canlı yayınında kavuşan kardeşler için Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün devreye girdi!

Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında dün(14 Ocak Pazartesi) 42 yıl önce Sirkeci tren garına terk edilen iki kardeşin hayat hikâyesi konu oldu.

Müge Anlı canlı yayınında kavuşan kardeşler için Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün devreye girdi!

Dönemin gazetelerine de haber olan iki çocuktan biri olan Temel Genç ablası Melahat'i bulabilmek için stüdyoya geldi.

Müge Anlı canlı yayınında kavuşan kardeşler için Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün devreye girdi!

25 Haziran 1976 yılında Sirkeci tren garında bulunan çocuklardan Temel Genç bir süre Darülaceze'de kaldıktan sonra evlatlık verildiği için ablasından ayrılmak zorunda kalmıştı. Ne anne, ne babasıyla ne de ablasıyla bir daha karşılaşmayan Temel Genç bu hasretin sona ermesi için Müge Anlı'dan yardım istedi.

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