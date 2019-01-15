Bir Zamanlar Çukurova setine Adanalı baskını! Perşembe akşamları Atv'de yayınlanan, yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, çekimleri Adana'da gerçekleşen ve 70'lerin Adana'sını görsel bir şovla ekranlara getiren 'Bir Zamanlar Çukurova' dizinin setinde Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel'i ağırladı.
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