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  • 15.01.2019 10:24
  • Son Güncelleme: 15.01.2019 10:25

setinde Fekelilerden ' a büyük jest!

setine baskın! Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da 'Fekeli' karakterine hayat veren usta oyuncu , bir kez daha Adanalıların gönlüne taht kurdu. Çekimleri Adana’da gerçekleşen ve 70’lerin Adana’sını görsel bir şovla ekranlara getiren dizinin setinde, Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel ağırlandı. Ahmet Sel, "Bir Fekeli ancak bu kadar güzel anlatılabilirdi." cümleleriyle Kerem Alışık ve Bir Zamanlar Çukurova dizisine övgüler yağdırdı...

Bir Zamanlar Çukurova setine Adanalı baskını! Perşembe akşamları Atv'de yayınlanan, yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, çekimleri Adana'da gerçekleşen ve 70'lerin Adana'sını görsel bir şovla ekranlara getiren 'Bir Zamanlar Çukurova' dizinin setinde Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel'i ağırladı.

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