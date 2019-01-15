Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümü bugün var mı? Atv'nin sevilen dizisi Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm fragmanının paylaşılmaması izleyicide "Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak" sorularını akıllara getirdi. Peki, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam var mı? Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ BU AKŞAM VAR MI?

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümü bugünde ekranlara gelmeyecek. 3 haftalık aranın ardından bu hafta içerisinde fragmanın paylaşılması beklenen yeni bölümün 22 Ocak Salı günü ekranlara gelmesi bekleniyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Takipçilerilye 121. randevusuna çıkan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın bu bölümünde, Çakırbeylilerin yakasını bırakmayan Mesut, devletin gücünü kötüye kullanarak İlyas'ın sonunu hazırlayan bir tuzak hazırlar. Cengiz'i resmi olarak istihbaratta görev alma vaadiyle kandırarak İlyas'ın aleyhine tanıklık etmesini sağlayacaktır. Tuncay'ın ölümü başta olmak üzere yapılan tüm eylemlerin sorumlusu olarak tutuklanan İlyas, artık bir çıkış yolu kalmadığının farkındadır.

Mesut, kurduğu oyunla, içeride İlyas'ı dışarıda ise Alparslan'ı bitirme peşindedir. Ailesini dağıtacak olan bu oyunu bozmak için harekete geçen Hızır, kendi çıkarları uğruna bulunduğu konumu istismar eden vatan haininin karşısına dikilir. Bir meydan okuma yarışına dönüşen görüşme, ikilinin birbirine gözdağı vermesinden öteye geçemez. Hiçbir tehdide boyun eğmeyecek olan Hızır'ın, kardeşinin canını kurtarmak için artık yapabileceği bir şey kalmamıştır.