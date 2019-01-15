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  • 15.01.2019 12:39
  • Son Güncelleme: 15.01.2019 12:57

49. yeni bölüm fragmanı: Vartolu ile Çeto karşı karşıya! Yamaç ölecek mi?

'un 49. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Çukur'un merakla beklenen fragmanında ortalık karışıyor. Yamaç'ın vurulduğunu öğrenen Koçovalılar yıkılıyor. Selim, Cumali'ye sert çıkışıyor. Meke'nin mekanı basılıyor. Vartolu ile Çeto karşı karşıya geliyor. Silahlar çekiliyor. Peki, ? İşte Çukur 49. bölüm fragmanı...

Çukur dizisinin yeni bölüm tarihi belli oldu. Show TV'de ekranlara gelen dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanı ile birlikte detaylar da belli oldu. Son bölümde Yamaç'ın vurulması herkeste şok etkisi yaratmıştı. Yamaç hastaneye kaldırılıyor. Cumali, Yamaç'ı vuranın peşine düşüyor. Selim'in Cumali'ye sert çıktığı tanıtımda Medet'in "Çaresizlik insana her şeyi yaptırıyormuş!" sözleri dikkat çekti. İşte Çukur 49. yeni bölüm fragmanı ve yayın tarihi...

ÇUKUR 49. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yamaç'ın yaşam savaşı verdiği, Selim'in Cumali'ye sert çıktığı, Çukur'da tüm dengelerin alt üst olduğu tanıtımda Çeto ve Vartolu'nun karşı karşıya geldiği anlar heyecanı yükseltiyor. İkilinin çektiği silahlar gerilimi artırırken, kısa bir aradan sonra ekrana gelecek yeni bölümde yaşanacaklar merakla bekleniyor.

İşte Çukur 49. yeni bölüm fragmanı;

ÇUKUR SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

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