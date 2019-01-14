Müge Anlı'daki Palu ailesi, Meryem ve Melike Tahnal'ı öldürdüğünü itiraf etti. 9 Ocak Çarşamba günü Müge Anlı canlı yayınında görgü tanıklarının korkmadan ifade vermesi sonrasında Palu ailesi Kocaeli'deki evlerinde, Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael'de canlı yayında gözaltına alınmışlardı. 2008 yılında başlayan olaylar zinciri 2019 yılında çözüldü. Takipsizlik kararı çıkartılan dosya, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkan görgü tanıkları sayesinde yeniden açıldı. Çarşamba günü gözaltına alınan Palu ailesi, 4 gün süren gözaltı süresinin ardından önce savcılığa götürüldüler, ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildiler. Dün akşam saatlerinde aile fertlerinin tamamı 'kasten adam öldürme, canavarca hislerle adam öldürme ve soybağından birini öldürme' suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmak üzere mahkemeleri açıldı ve cezaevine gönderildiler. Müge Anlı'nın olayın üzerine gitmesi, görgü tanıklarının susmaması ve Kocaeli Başsavcılığı'nın kapatılmış dosyayı yeniden açmasıyla Palu ailesi tutuklandı.

Müge Anlı 14 Ocak Pazartesi günü canlı yayında Palu ailesinin her şeyi itiraf ettiğini açıkladı. Tuncer Ustael'de diğer Palu ailesi fertleri de Melike ve Meryem'in öldüğünü itiraf ettiler. Baba Harun Bey dışında tüm aile fertleri cezaevine gönderildi.