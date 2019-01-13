Müge Anlı'daki Palu ailesi olayında komşulardan gelen korku dolu sözler... 13 Ocak
Müge Anlı, Palu ailesi olayındaki sır perdesini canlı yayında araladı. Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in başarılı sunucusu Müge Anlı, faili meçhul kayıp ve cinayetleri aaştırırken tam 11 yıllık dosyanın yeniden açılmasını sağladı. Müge Anlı'nın Palu ailesi hakkında ortaya çıkardığı gerçekler Tüm Türkiye'yi dehşete düşürdü. 9 Ocak çarşamba günü Kocaeli'de yaşayan Palu ailesi ve Müge Anlı canlı yayınındaki Tuncer Ustael ile eşi Emine Ustael gözaltına alındı. Olayın ardından Palu ailesinin yaşadığı Kocaeli'ye bağlı Karabaş Mahallesi'ndeki komşuları dehşete düşüren olay hakkında konuştu. İşte 13 Ocak Pazar günü, Müge Anlı'daki Palu ailesi olayında son durum...
13 Ocak 2019 Pazar, 10:58:28 Güncelleme: 11:16:59
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