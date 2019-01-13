Müge Anlı'daki Palu ailesi olayında komşulardan gelen korku dolu sözler... 13 Ocak

Müge Anlı, Palu ailesi olayındaki sır perdesini canlı yayında araladı. Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in başarılı sunucusu Müge Anlı, faili meçhul kayıp ve cinayetleri aaştırırken tam 11 yıllık dosyanın yeniden açılmasını sağladı. Müge Anlı'nın Palu ailesi hakkında ortaya çıkardığı gerçekler Tüm Türkiye'yi dehşete düşürdü. 9 Ocak çarşamba günü Kocaeli'de yaşayan Palu ailesi ve Müge Anlı canlı yayınındaki Tuncer Ustael ile eşi Emine Ustael gözaltına alındı. Olayın ardından Palu ailesinin yaşadığı Kocaeli'ye bağlı Karabaş Mahallesi'ndeki komşuları dehşete düşüren olay hakkında konuştu. İşte 13 Ocak Pazar günü, Müge Anlı'daki Palu ailesi olayında son durum...

13 Ocak 2019 Pazar, 10:58:28 Güncelleme: 11:16:59
Müge Anlı'daki Palu ailesi olayında komşulardan gelen korku dolu sözler... 13 Ocak

Müge Anlı'daki Palu ailesi gözaltına alındıktan sonra Kocaeli'ye bağlı Karabaş Mahallesi'ndeki komşuları, Paluların evinde olup bitenleri anlattı.

Müge Anlı'daki Palu ailesi olayında komşulardan gelen korku dolu sözler... 13 Ocak

PALU AİLESİ ŞEMASI

Müge Anlı'daki Palu ailesi olayında komşulardan gelen korku dolu sözler... 13 Ocak

Şiddet, cinayet ve tecavüz sarmalı içindeki bir aile: Palular. Türkiye, onları atv'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında tanıdı. 10 yıl önce kaybolan aile bireyleri Meryem ve Melike'nin bulunmasını istiyorlardı. Ortaya şiddet, cinayet ve kabul edilemez ilişki ağları döküldü.

Müge Anlı'daki Palu ailesi olayında komşulardan gelen korku dolu sözler... 13 Ocak

PALU AİLESİ HAKKINDA KOMŞULAR NE DEDİ?

Havva, Fatih ve İsa Palu'nun katıldığı ilk yayından itibaren ardı arkası kesilmeyen cinsel istismar, tecavüz, işkence ve cinayet iddiaları yılan hikayesine döndü. Sonunda ailenin 5 ferdi de canlı yayında gözaltına alındı.

Müge Anlı'daki Palu ailesi olayında komşulardan gelen korku dolu sözler... 13 Ocak

SABAH, daha bir kaç hafta öncesine kadar fazla bilinmeyen Palu ailesinin Kocaeli'ye bağlı Karabaş Mahallesi İskete Sokak'taki komşularıyla konuştu.

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