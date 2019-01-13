Müge Anlı'daki Palu ailesi olayında komşulardan gelen korku dolu sözler... 13 Ocak

Şiddet, cinayet ve tecavüz sarmalı içindeki bir aile: Palular. Türkiye, onları atv'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında tanıdı. 10 yıl önce kaybolan aile bireyleri Meryem ve Melike'nin bulunmasını istiyorlardı. Ortaya şiddet, cinayet ve kabul edilemez ilişki ağları döküldü.