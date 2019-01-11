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  • Son Güncelleme: 11.01.2019 10:24

canlı yayınında esrarengiz kayıp! 63 yaşındaki nerede? 11 Ocak

canlı yayınında yine bir şok yaşandı. Kocası 'i arayan Hanife Özen'in hikayesi 'yı ve stüdyodakileri derinden etkiledi. Atv'nin sevilen programı 'te bugün, Zekeri Özen hakkında neler ortaya çıkacak? İşte 11 Ocak ında yaşananlar...

canlı yayınında neler oluyor? Atv'nin sevilen programı ile Tatlı Sert'te faili meçhul kayıplar ve cinayetler araştırılmaya devam ediyor. 11 Ocak ında esrarengiz bir şekilde kaybolan 63 yaşındaki 'den herhangi bir haber gelecek mi? Merak ettiğiniz soruların cevabı için, 11 Ocak Müge Anlı canlı izleyin...

ATV CANLI YAYIN

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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