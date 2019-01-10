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  • Son Güncelleme: 10.01.2019 17:52

ne zaman yayınlanacak, neden yok? Avlu 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

dizisi 26. bölümüyle ekranlara gelmişti. Son bölümde, Azra’nın son hamlesi Deniz’i büyük hayal kırıklığına uğratmıştı. Yeni bölüm izleyici tarafından merakla bekleniyor. Peki, ? yayınlanacak? Avlu 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Avlu ne zaman yayınlanacak?

27. bölümü için bekleyiş sürüyor. Star TV'de ekranlara gelen Avlu dizisinin yeni bölümü yılbaşı nedeniyle geçtiğimiz hafta ekranlara gelmemişti. Dizinin bugünde ekranlara gelmeyecek olması izleyicide merak uyandırdı. Peki, ? yayınlanacak? Avlu 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Avlu'nun yeni bölümü ile ilgili merak edilenler...

AVLU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Avlu dizisini yeni bölümü bugün ekranlara gelmeyecek. Yeni yıl nedeniyle ekranlara ara veren Avlu'nun 27. bölümünün 24 Ocak Perşembe günü yayınlanması bekleniyor.

Avlu'nun yeni bölüm fragmanının ise önümüzdeki hafta içerisinde yayınlanması tahminler arasında.

AVLU SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Azra'nın son hamlesi Deniz'i büyük hayal kırıklığına uğratıyor

Azra'nın son hamlesi Deniz'i büyük hayal kırıklığına uğratmıştır. Zerrin, ipleri tekrar eline almak için yeni planlar peşindedir fakat karşılığını hiç beklemediği bir şekilde alacaktır. Kudret, gözlerini Özge'nin üzerinden bir an olsun ayırmamaktadır. Özge'nin aklında tek bir soru... Karnındaki bebek ona beraberinde neler getirmektedir? Tüm bunlar yaşanırken bir yandan da Öykü'nün yılbaşı heyecanı tüm avluyu yavaş yavaş sarmaktadır.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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