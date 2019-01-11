Emine İrem Mutlu'dan 21 gün önce İstanbul'da kaybolmuştu. Nejla Önal kızını kavuşmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayına geldi. Babasının kendisine işkence ettiğini söyleyen Emine İrem Mutlu "Ben daha fazla işkence görmeyi durumu kaldıracak durumda değilim." ifadelerini kullandı. İrem Mutlu konuşmasının devamında ise ; "Konuşamadığım, anlatamadığım şeyler var . Artık kaldıramıyorum."dedi. Emine programa gelirse babasını teslim edeceklerinden dolayı gelmeyeceğini ifade etti. İrem Mutlu;" Tamamen annemin yanımda kalmak istiyorum. Yoruldum, tükenmiş durumdayım."diye konuştu. Programda İrem, şu an İstanbul'da olduğunu açıkladı. Aynı zamanda Sosyal Hizmetlerde kalmak istemediğini anlattı.

Canlı yayına bağlanan Murat Bey çocuğunu dövdüğünü söyledi. Ancak kimsenin neden dövdüğünü sormadığını ifade etti.