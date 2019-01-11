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  • Son Güncelleme: 11.01.2019 14:55

canlı yayınında İstanbul Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Emine İrem ve kardeşi için harekete geçti! 11 Ocak 2019

yine bir başarıya imza attı. 21 gün önce İstanbul'da kaybolan Emine İrem Mutlu bugün Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına bağlandı. ına bağlanan küçük İrem, "Daha fazla işkence görmeyi kaldıramıyorum."dedi. Bir süre sonra Müge Anlı canlı yayınında İstanbul Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Emine İrem ve kardeşi için devreye girdi. İşte 10 Ocak Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...

Küçük kızın anlattıkları Müge Anlı'yı derinden üzdü...

Emine İrem Mutlu'dan 21 gün önce İstanbul'da kaybolmuştu. Nejla Önal kızını kavuşmak için ile Tatlı Sert canlı yayına geldi. Babasının kendisine işkence ettiğini söyleyen Emine İrem Mutlu "Ben daha fazla işkence görmeyi durumu kaldıracak durumda değilim." ifadelerini kullandı. İrem Mutlu konuşmasının devamında ise ; "Konuşamadığım, anlatamadığım şeyler var . Artık kaldıramıyorum."dedi. Emine programa gelirse babasını teslim edeceklerinden dolayı gelmeyeceğini ifade etti. İrem Mutlu;" Tamamen annemin yanımda kalmak istiyorum. Yoruldum, tükenmiş durumdayım."diye konuştu. Programda İrem, şu an İstanbul'da olduğunu açıkladı. Aynı zamanda Sosyal Hizmetlerde kalmak istemediğini anlattı.

Canlı yayına bağlanan Murat Bey çocuğunu dövdüğünü söyledi. Ancak kimsenin neden dövdüğünü sormadığını ifade etti.

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