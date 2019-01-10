Çarpışma dizisinin 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show TV'de ekranlara gelen dizinin yeni bölümü merakla bekleniyor. Yılbaşı nedeniyle geçtiğimiz hafta yayınlanmayan dizi bugün özel bölümüyle ekranlarda olacak. Yeni bölümün tarihi ise izleyici tarafından araştırılıyor. Peki, Çarpışma yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ÇARPIŞMA 7. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Çarpışma'nın 7. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni yıl nedeniyle ekranlara ara veren dizinin 7. yeni bölümünün 24 Ocak Perşembe günü izleyici karşısına çıkması bekleniyor.

Dizinin yeni bölüm fragmanının ise önümüzdeki hafta yayınlanması tahminler arasında.

Çarpışma: Kadir ve Veli'nin Hikayesi bu akşam 22.15'te Show TV'de!

ÇARPIŞMA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Takipçileriyle 6. randevusuna çıkan Çarpışma'nı bu bölümünde olaylar şöyle gelişti:

Plan yapmak için Galip ile beraber depoya gelen Kadir, Zeynep'e Galip'e güvenmediğini söylüyor. Kadir'den Galip'le yalnız konuşmak için izin isteyen Zeynep, hesap sormaya başlıyor. Galip'i kızını kurtarmak için bir şey bile yapmamakla suçlayan Zeynep'in tokatları arka arkaya geliyor. Zeynep, Galip'in sorusu ile Kadir'le olan geçmişini anlatıyor.

Yakup'un oyununu gelen Kerem, Cemre'nin rehin alınması ile köşeye sıkışıyor. Kerem, Yakup'a kendini almasını teklif etse de Yakup kızı vermiyor. Sinirlenmeye başlayan Kerem, Yakup'un kendisine sıkmasını istiyor. Meral ise Yakup'tan böyle bir şey yapmamasını istiyor. Yakup son oyununun ise kimin öleceğinin kararını Meral'e bırakmak olduğunu söylüyor.

Eve gitmek için yola koyulan ikili Kadir'in, annesinin sesi ile söylediği şarkıyı çalması ile dağılıyorlar. Müziği duyar duymaz hüzünlenen Zeynep, şarkıya eşlik etmeye başlıyor. Gözleri dolmaya başlayan Kadir ise bu şarkıyı Zeynep ile çocukken dinlediği zamanda dönüyor.

Cemre'yi Yakup'un elinden kutarmak için her yolu deneyen Kerem başarısız oluyor. Bu başarısızlığın üstüne Meral'in Cemre ölsün demesi ile işler daha da kızışıyor. Yakup, silahının namlusunu Cemre'ye çevirmeye başlarken Cemre, bir anda Yakup'un elinden kurtuluyor. Cemre kurtulunca kavga etmeye başlayan Yakup ve Kerem'in arasında silah patlıyor. Kuruşunun adresi ise Kerem oluyor. Yakup hemen Meral'i de alıp orada kaçsa da Cemre, Kerem'in başında kalıyor.

Kerem'i kurtarmak isteyen Cemre ona yardım ediyor. Kerem ise Cemre'den kendini bırakmasını çünkü hapse girmek yerine ölümün daya iyi olduğunu söylüyor. Kerem'i dinlemeyen Cemre ise Demir'i yardım etmesi için arasa da Demir, Selim ile tartıştığı için telefonu açmıyor. Demir telefonu açınca ise Cemre nedenini sormadan yardım etmesini istiyor.

Veli'den iyice şüphe etmeye başlayan Kadir, konuşmak için depoya çağırıyor. Darbeleri hep sevdiği insanlardan yediğini anlatan Kadir, Veli'nin böyle yapmamasını istiyor. Veli, üstü kapalı konuşmaya başlayan Kadir'i anlamayınca söylemek istediği şeyi direkt söylemesini istiyor. Konuşmanın nereye doğru gittiğini anlayan Veli ise av değil avcı olduğunu söylüyor.

Haydar müdürün emri ile içlerindeki haini bulmak için çalışmaya başlayan Adalı, Veli'den şüphelenmeye başlıyor. Adalı, Veli'nin arabasından örnek aldıktan sonra onu takip etmeye başlıyor. Teslimatın son durağında ise Veli'nin eğer teslimat olmazsa ne oluyor sorusunun acı bir cevabı oluyor. Veli'yi deponun derinlerine götüren adamlar, kuryelerin eğer teslimatı yapmazlarsa başlarına ne geleceğini gösteriyor. Veli ise gördüğü manzara karşısında kala kalıyor.

Demir'den babasının Veli Cevher'in avukatı olduğunu duyan Cemre çılgına dönüyor. Duyar duymaz babasının ofisine giden Cemre neden avukatını olduğunu sorduğunda başka gerçekleri de öğreniyor. Her şeyin para için olduğunu anlayan Cemre, Selim'e artık kendisine güvenmeyeceğini söylüyor.

Zeynep, Veli'den telefon beklerken Kadir eski defterleri açıyor. Kadir, Zeynep'e kendisine neden yalan söylediğini sorunca Zeynep içini dökmeye başlıyor. Zeynep, Kadir'e içini döktükten sonra eğer neden korktuğu anlatırsa kendisinin her şeyden vazgeçeceğini bildiği için gittiğini söylüyor. Duydukları karşısında gözleri dolan Kadir ise Zeynep'ten bir daha gitmemesini istiyor.

Konuşma sonrası Veli'den emin olan Kadir, silahına davranıyor. Veli'nin karşısına çıkıp uyuşturucu taşıdığını yüzüne vuran Kadir, her şeyi çözdüğünü söylüyor. Kendini kurtarmaya çalışan Veli ise olayları başka yönlere çekmeye çalışıyor ama başarılı olamıyor. Bir noktadan sonra pes eden Veli ise nedenlerini açıklıyor.

Kadir yüzünden teslimatı yapamayan Veli'nin ailesinin evi basılıyor. Veli'nin evine gelen adamlar evi yaylım ateşine tuttuktan sonra herkesin öldüğünden emin olmak için bir kez de evin içine girip evdekilere sıkıyor. Olay yerine ilk gelen Kadir ise çatışmada vuruluyor. Eve gelip ailesini o halde gören Veli ise gözyaşlarını tutamıyor.

Meral, Cemre'den Kerem'in durumunu öğrendikten sonra videoyu vermek için buluşuyor. Cemre gelir gelmez Meral, Kerem'in vurulmasının suçunu Cemre'nin üstüne atıyor. Kendi yaşantısını bilmediği için konuşmanın kolay olduğunu söyleyen Meral, videonun izletmeden önce para istiyor. Cemre'nin çektiği resti gören Meral videoyu oynatıyor. Şarkıyı duyan Cemre geri dönüp videoyu izliyor. Videoyu dikkatli izleyen Cemre ise Demir'i görünce kala kalıyor.

Veli'den emin olan Kadir, arabanın bagajındaki bütün malları dışarı çıkartıyor. Kadir'i atlatıp buluşmaya giden Veli ise bu kötü sürpriz ile karşılaşıyor. Ailesini kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya gelen Veli, adamları indirse de kolundan vuruluyor. Kadir ise Veli'nin söylediklerini düşünüp Veli'nin evine destek yolluyor.

Zeynep'i takip eden Kadir, Veli'nin mekanına kadar geliyor ama onu büyük bir sürpriz bekliyor. Kadir'in ve ekibinin karşısına bir ordu adam çıkaran Veli, Kadir'in üstüne gidiyor. Kimsede silah olmadığını gören Kadir ise silahını beline takıp attığı tekme ile sokak kavgasını başlatıyor. Bu arada Veli ise Zeynep ile ilgilenmek için mekanına dönüyor.

Zeynep'e kızını kurtarması için tek yol veren Veli, ondan Galip'i öldürmesini istiyor. Zeynep bu isteği başta reddetse de çekine çekine silahı alıyor. Galip'i öldüremeyeceğini söyleyen Zeynep bir anda namlunun ucunu Veli'ye çeviriyor. Zeynep tetiği çekiyor ama silah boş olduğu için patlamıyor. Zeynep'in yaptığı bu oyun sonrası iyice çıldıran Veli, Zeynep'in boynuna sarılıyor. Zeynep'in elinden silahı alan Veli, içine mermileri yerleştirip Zeynep'in silahını Galip'e çeviriyor. Zeynep'in istemeyen tavrını gören Veli, adamını arayıp Zeynep'e kızının üstünden yükleniyor. Kızını kurtarmak için bunu yapmak zorunda olan Zeynep ise gözyaşları için tetiğe basıyor.