Bir Zamanlar Çukurova dizisi Atv'de seyirci karşısına çıkıyor. 27 Aralık 2018 tarihinde 16. bölümüyle ekrana gelen dizinin son bölümünün ardından yeni bölümün geçtiğimiz hafta yayınlanmaması, "Yeni bölüm neden yok?" sorularını akıllara getirdi. Peki, Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova ne zaman yayınlanacak? Yeni bölüm neden yayınlanmıyor? İşte merak edilenler...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Başrollerini Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek ve Kerem Alışık'ın paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 17. yeni bölümü bugün ekranlara gelmeyek. Yeni yıl nedeniyle ekranlara ara veren dizinin yeni bölümü 24 Ocak Perşembe günü seyirci karşısına çıkacak.

Dizinin yeni bölümünün önümüzdeki hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Çukurova'da kartlar yeniden karılıyor! Yılmaz'ın kendi elleriyle kurduğu Sanayi Odası'nın Başkanı kim olacak? Kuşaklardır Adanalı olan Demir Yaman mı yoksa İstanbul'dan gelen Yılmaz mı? Züleyha yeni arabasıyla İstanbul'a mı kaçıyor? Demir kendi elleriyle kendi kuyusunu mu kazıyor? Züleyha'ya aldığı, konağın dilinden düşmeyen araba, Züleyha'nın kaçış planının bir parçası mı olacak?

Sırlar bir bir ortaya çıkıyor, yer yerinden oynuyor. Kendi kafasına göre iş yapan Gaffur, bunun bedelini nasıl ödeyecek? Uhuletle ve suhuletle, Yamanların Demir'ini bitirme operasyonlarına devam eden Fekeli ve Yılmaz'ın sıradaki planları ne? Yeni karşılaşmalar, yine Çukurova'da olayların fitilini ateşleyecek.