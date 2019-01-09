Ekin Koç Çukur dizisinin kadrosuna dahil olacak mı? Show TV'de Pazartesi günleri yayınlanan Çukur dizisinde ilk sezondan beri Selim'in oğlu Akın Koçovalı karakteri merak ediliyordu. İkinci sezonda Selim'in ailesine kendini affettirme çabaları olumlu sonuçlanmaya başladı. Sultan'ın Selim'e 'Akın'ı görmeye gidiyor musun?' sözleri Akın Koçovalı'nın yakın zamanda ekranda görüleceği müjdesini vermeye başladı.

Son olarak "Şampiyon: Bold Pilot" filminde Halis Karataş'ı canlandıran ünlü oyuncu Ekin Koç'un Çukur dizisine katılacağı iddia edildi. Söz konusu haberlerde, Ekin Koç'un, izleyicilerin merakla beklediği Akın Koçovalı karakterine hayat verileceği söylendi.

Ekin Koç'un Çukur dizisine dahil olup, olmayacağı şuan bilinmiyor. Konu ile ilgili gelişme olduğun haberimizin içeriğinde yer alacak.

EKİN KOÇ KİMDİR?

Ekin Koç, 21 Haziran 1992 tarihinde Antalya'da dünyaya geldi. Lise eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümü'nde eğitimine devam etti. Akademi 35 Buçuk Sanat Evi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Oyuncu olarak ilk kez 2013'de Sana Bir Sır Vereceğim isimli dizide yer aldı.

2014 yılında Seyfi karakterini canlandırdığı Benim Adım Gültepe isimli dizi de fazla uzun sürmedi. 2015'te başrolünü Neslihan Atagül ile paylaştığı Senden Bana Kalan filminde oynadı.

Ekin Koç 20. yüzyıl edebiyatının önemli eserlerinden biri kabul edilen, Kurban Said'in yazmış olduğu Ali ve Nino eserinden uyarlanan Ali ve Nino filminde "Mehmed" karakterini canlandırmıştır. Kasım 2015'te Star TV'te yayınlanmaya başlayan Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde I. Ahmed karakterini canlandırmıştır.

Daha sonra BluTV özel dizisi olan 7yüz dizisinde Pınar Göktaş ile başrolü paylaştı. Kariyerine Hayat Sırları dizisi ile devam etti. Şimdilerde BluTV özel dizisi Bozkır'da Nuri Pamir isimli bir polisi canlandırmaktadır.