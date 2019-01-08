Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 122. bölüm için nefesler tutuldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümünü heyecanla bekleyen izleyiciler "EDHO yeni bölüm ne zaman?" sorusunu sormaya başladı. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile ilgili merak edilen detaylar...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, salı akşamları izleyicisini ekranlara kilitliyor. Dizinin bu akşam yayınlanması gereken yeni bölümü yayın akışında bulunmayınca, EDHO izleyicileri dizinin neden yayınlanmadığını araştırmaya başladı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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